Heidi Klum legte ihre legendäre Halloween-Party dieses Jahr auf Eis. Kendall Jenner und ihre Freunde hingegen pfiffen auf die Corona-Pandemie und feierten trotzdem. Doch dieses Verhalten sorgte im Netz für Empörung. Es dauerte nicht lange, bis auch Kris Jenner von der Kritik und den Negativ-Schlagzeilen rund um die Halloween-Party ihrer Tochter erfuhr. Doch diese konnte die Aufregung überhaupt nicht verstehen.

Kendall Jenner lässt sich an Halloween ordentlich feiern!

Während sich andere Promis an Halloween lieber in ihrem Zuhause verschanzten, feierte Kendall Jenner in Hollywood eine rauschende Party mit ihren Freunden. Darunter auch Justin Bieber, Hailey Bieber, Winnie Harlow, ihre Schwestern Kylie Jenner und Kourtney Kardashian, Scott Disick und The Weeknd. Doch obwohl alle mit Maske bei der Halloween-Party auftauchten, kursieren etliche Videos im Netz, auf denen die Promis weder ihre Maske trugen, noch Sicherheitsabstand hielten.

kendall is so fucking irresponsible for hosting a halloween party in the middle of a pandemic just bc her family and the attendees are rich celebrities who couldn’t care less about thousands of people drying everyday bc of covid and they’re out there partying literally FUCK OFF pic.twitter.com/ppCnyPEMxR — nan loves hrry (@kissysvogue) November 1, 2020

Die Tatsache, dass Kendall Jenner am Eingang von jedem ihrer Gäste einen Corona-Schnelltest verlangte, konnte das Netz nicht milde stimmen. Stattdessen brach ein wahrer Shitstorm über Justin Bieber, Kendall Jenner und die anderen prominenten Gäste herein.

Kris Jenner verteidigt Corona-Party von Kendall Jenner

Kein Wunder, dass Kendall Jenner zunächst darauf bestand, dass keine Bilder und Videos ihrer Party auf Instagram gepostet werden. Doch die kleine Schwester von Kim Kardashian musste sich am Ende dennoch einiger Kritik stellen. „Können all diese Promis, wie Kylie Jenner, Kendall Jenner und Justin Bieber aufhören so ignorant zu sein? Es gibt Menschen, die sterben und ihr braucht keine Halloween-Party“, schrieb ein Twitter-Nutzer. „Es ist ja nicht so, als hätte Kendall gestern eine verdammte Halloween-Geburtstagsparty gefeiert und hätte stolz davon gepostet, als befänden wir uns nicht inmitten einer verdammten Pandemie“, twitterte ein anderer. Außerdem schrieb ein Twitter-Nutzer: „Scheiß auf Kendall Jenner, die eine Halloween-Party feiert und allen sagt, sie sollen es nicht in den Sozialen Medien posten. Kendall ist gefährlich und dumm. Sie ist Trash und alle Leute, die hingegangen sind, auch. Was ist das für eine Welt, in der wir da leben?“.

Ok Kendall Jenner blowing out candles as a masked waiter holds her cake and tries to move out of the way was actually the scariest thing I saw on Halloween pic.twitter.com/o46ri7TJ9W — Nicholindz Cage (@lolzlindz) November 1, 2020

Kris Jenner gab sich alle Mühe, die Wogen ein wenig zu glätten und erklärte in einem Interview mit Moderator Andy Cohen: „Bei Kendall mussten sich alle testen lassen, bevor sie reinkamen. Und sie mussten eine halbe Stunde warten, bis die Ergebnisse fertig waren. Außerdem wurden alle ein paar Tage vor Halloween getestet. Wir sind sehr verantwortungsvoll und stellen sicher, dass jeder in unserer Familie und unsere engsten Freunde auch wirklich getestet werden“. Zudem erklärte die Mutter von Kendall Jenner, dass sie und ihre Familie ohnehin mehrmals die Woche getestet würden, um weiterhin vor der Kamera stehen zu dürfen.