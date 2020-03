Chrissy Teigen verteidigt Vanessa Hudgens nach Corona-Shitstorm

Vanessa Hudgens brachte sich mit ihren unsensiblen Aussagen zur Corona-Krise in Teufels Küche. Das High School Musical-Sternchen verharmloste die Pandemie in einem Instagram Live-Video und sorgte damit für einen gewaltigen Shitstorm. TV-Moderatorin Chrissy Teigen hatte Mitleid mit der jungen Schauspielerin und nahm die 31-Jährige auf Twitter in Schutz. Doch sie machte auch keinen Hehl daraus, dass sie selbst nicht begeistert von ihren „dummen“ Worten war.

Vanessa Hudgens trat eine Welle der Empörung los, als sie sich über die Vorsichtsmaßnahmen aufregte, die wegen des Corona-Virus in den USA getroffen wurden. „Bis Juli klingt nach einem Haufen Schwachsinn, tut mir leid. […] Ja, Menschen werden sterben, und das ist schrecklich. Aber irgendwie auch unvermeidlich?“, schimpfte das High School Musical-Sternchen in ihrem Live-Video. Worte, die im Netz für Entsetzen sorgten.

Oh, I didn’t know they were rebooting Titanic Rose: half the people on this ship are going to die #VanessaHudgens : not the better half

Vanessa Hudgens bekam auf Twitter üble Dinge an den Kopf geworfen. Einige Twitter-Nutzer wünschten ihr sogar, dass ihre Karriere den Bach runtergeht. Und manche sogar noch weit Schlimmeres.

Auch TV-Moderatorin Chrissy Teigen konnte den Worten von Vanessa Hudgens nun wirklich nichts abgewinnen. Doch dass das High School Musical-Sternchen im Netz geradezu zerrissen wurde, ließ sie nicht kalt.

sometimes people, especially famous people, are gonna say really stupid shit. & so are you. and they, and u, will learn from it & hopefully their history says they’re good. it’s ok. and at the same time, wow they really had a dumb fuckin moment. but u don’t have ruin their lives

— christine teigen (@chrissyteigen) March 18, 2020