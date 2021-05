Bibis Beauty Palace sorgt mit nackter Haut für Ärger

Als sich Bibis Beauty Palace die Brüste operieren ließ, waren ihre Fans überrascht. Doch als sich das YouTube-Sternchen nun auch noch halbnackt auf Instagram präsentierte, waren viele verärgert. Pfeift Bibis Beauty Palace mit ihren Oben Ohne-Bildern auf ihre Vorbildfunktion oder genau das Gegenteil, weil sie zeigt, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt?

Bibis Beauty Palace präsentiert Fans stolz ihre neuen Brüste

Vor ihrer Brust-OP erklärte Bibis Beauty Palace ihren Fans: „Ich war immer zufrieden mit meiner Oberweite. Aber mir war auch schon immer bewusst, dass ich eher eine kleine Oberweite habe und es gab in der Vergangenheit Situationen, in denen mich das sehr gestört hat.“. Dass sich Bibis Beauty Palace nun allerdings so offenherzig zeigte, stieß einigen Fans dennoch übel auf.

„ey alter was ist daran normal geworden sich so verdammt nochmal zu präsentieren was stimmt nicht mit euch!!! […] es wird langsam lächerlich. […] von bibi hätte ich sowas nie erwartet“, schrieb ein Instagram-Nutzer wütend. Ein anderer kommentierte: „Vergiss bitte nicht, dass du immernoch sehr viele Minderjährige zuschauerinnen hast.“ Andere Follower von Bibis Beauty Palace schrieben fassungslos: „Warum?“, „Zuviel!“, „WTF“, „Gutes Vorbild für deine 8-Jährigen Zuschauer“, „sorry aber das finde ich schon recht übertrieben […] mit den freizügigen Bildern. Aber warum direkt komplett nackt obenrum??“ und „Brüste gemacht, und schon muss man sich so präsentieren? Tolles Vorbild für die jungen Mädels.“

Bibis Beauty Palace wird trotz nackter Haut von Fans unterstützt

Doch es gab auch viele Fans, die Bibis Beauty Palace den Rücken stärkten. Für ihren Mut müsse man das YouTube-Sternchen bewundern, hieß es von einigen Instagram-Nutzern. Andere lobten die 28-Jährige sogar dafür, dass sie sich als Mutter so selbstbewusst präsentiert. „Finds gut dass sie sich auch mal so zeigt. Nur weil sie Mama ist heißt das noch lange nicht dass man nicht mehr so sinnliche Bilder machen darf! […] Bibi ist ne tolle Frau und ne super Mami!“, schrieb ein Instagram-Nutzer. Ein anderer kommentierte: „Digga wieso heulen alle rum weil sie ein freizügiges Bild postet lasst sie machen was sie will und entfolgt wenn ihr es nicht sehen wollt“. Außerdem schrieben die Fans von Bibis Beauty Palace: „Ich freue mich das du dich mit deinem neuen Körper so wohl fühlst“ und „Sehr mutig, Respekt“.