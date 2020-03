Katja Krasavice: Mit nackter Haut gegen Corona-Krise

Selbst in unruhigen Zeiten verliert Katja Krasavice nicht ihren Humor. Während sich andere wegen des Corona-Virus Sorgen machen, ist das YouTube-Sternchen immer noch für einen kleinen Spaß aufgelegt. Und das obwohl die 23-Jährige kurzfristig ihre Boss Bitch-Tour absagen musste. Auf Instagram präsentierte die 23-Jährige ihre Brüste, um ihren Fans ein wenig den Tag zu erhellen.

Katja Krasavice nimmt Corona-Quarantäne mit Humor

Not macht erfinderisch. Während überall in Deutschland Balkonkonzerte gegeben werden, um sich gegenseitig Trost zu spenden und für Ablenkung zu sorgen, greift Katja Krasavice auf ein besonders beliebtes Mittel zurück: Nackte Haut. Statt ihre Singstimme erklingen zu lassen, posiert das YouTube-Sternchen oben ohne auf ihrem Balkon und lässt damit wohl den einen oder anderen Nachbarn erröten.



Um nicht gegen die Nackt-Regeln von Instagram zu verstoßen, verdeckte die 23-Jährige ihre Brustwarzen mit zwei Emojis. Passend zur Corona-Krise trugen diese natürlich Atemschutzmasken.

Katja Krasavice beglückt Nachbarn mit Oben Ohne-Show

Doch was tut man in Zeiten von Corona nicht alles, um ein wenig Ablenkung in den tristen Alltag zu bekommen? Katja Krasavice schrieb zu ihrem freizügigen Foto frech: „Was macht Katja wenn Deutschland in #quarantäne ist? #corona. Sie stellt sich früh morgens in Berlin auf den Balkon und zeigt allen ihre Boobs“. Außerdem witzelte das YouTube-Sternchen: „Andere singen auf dem Balkon, ich lass die Glöckchen klingen – ich tu eben was für das Glück meiner Mitmenschen. Also den anderen hat’s gefallen. Like – wer mein Nachbar sein will“. Kein Wunder, dass Katja Krasavice mittlerweile fast 190.000 Likes auf ihr Oben Ohne-Foto bekommen hat.