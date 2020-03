Kourtney Kardashian liebt ihren nackten Körper

Kourtney Kardashian verdrehte ihren Fans auf Instagram schon mit dem einen oder anderen Nackt-Foto den Kopf. Und es sieht ganz danach aus, als könnte in Zukunft noch einiges auf uns zukommen. Wie die Reality TV-Queen nämlich in einem neuen Interview verriet, bekommt sie gar nicht genug davon, ihren hüllenlosen Körper der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die 40-Jährige fühlt sich in ihrer Haut pudelwohl und zeigt gerne, was sie hat.

Kourtney Kardashian liebt es auf Instagram besonders freizügig zu sein

Kourtney Kardashian und ihre berühmten Schwestern sind dafür bekannt, gerne mal tief blicken zu lassen. Auf Instagram tauchten auch hin und wieder Nackt-Fotos von ihnen auf. Doch während es einige Promidamen irgendwann dann doch bereuen, das eine oder andere hüllenlose Bild mit der Welt geteilt zu haben, gestand Kourtney Kardashian in einem Interview, dass sie gar nicht genug davon bekommen könne, sich nackt zu zeigen. Und das ist auch kein Wunder. Denn die 40-Jährige kann sich nun wirklich sehen lassen!



Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an @gqmexico Ein Beitrag geteilt von Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) am Nov 27, 2018 um 9:55 PST

Kourtney Kardashian lässt auf Instagram die Hüllen fallen

Auf Instagram geizt Kourtney Kardashian nicht mit ihren Reizen. Wie sie in einem Interview mit der Beauty-Seite Rose Inc. verriet, hat das aber auch einen guten Grund. Auf die Frage, wann sich die Reality-TV-Queen denn am begehrtesten fühle, antwortete diese ganz unverblümt: „Wenn ich nackt bin“.

Und nicht nur das. Selbst ihre Makel stören die 40-Jährige angeblich überhaupt nicht. „Mit allem – auch den Dehnungsstreifen“, verriet Kourtney Kardashian selbstbewusst. Die Unebenheiten auf ihrer Haut via Facetune zu glätten, sieht die Reality-TV-Queen nämlich gar nicht ein. Dafür kassierte sie von ihren Fans bereits in der Vergangenheit eine Menge Lob. Die 40-Jährige nennt ihre Hautunebenheiten sogar ganz liebevoll „Tigerstreifen“.