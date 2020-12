Bella Hadid kassiert Shitstorm für sexy Billigfummel

Models wie Gigi und Bella Hadid haben das große Glück, sich alles leisten zu können, was sie sich nur wünschen. Doch einem Schnäppchen sind die Schwestern offenbar auch nicht abgeneigt. Das wurde einer der beiden Schwestern nun allerdings zum Verhängnis.

Supermodel Bella Hadid wird für sexy Billigkleid angefeindet

Bella Hadid ließ ihre Fans zuletzt auf Instagram wissen, dass eines ihrer Kleider überraschenderweise mehr als nur erschwinglich war. Als das Supermodel auf einem ihrer Bilder von einer Tasche von Michael Kors schwärmte, wurde sie von einem Fan auf ihr weit ausgeschnittenes Kleid angesprochen. Doch im Gegensatz zu der Luxustasche kostete dieses deutlich weniger. „Ich habe es online für 16,99 Dollar gekauft. Ich suche den Link für dich raus“, schrieb Bella Hadid ihrem Fan. Doch nicht jeder war von dieser Reaktion sonderlich begeistert.

Model Bella Hadid is receiving backlash after buying a dress for $17 since many believe it was fast fashion. Fans defend Bella, here’s what happened: pic.twitter.com/pAO6XIfhXd — insta: Exposingsceleb (@exposingsceleb) December 1, 2020



Bella Hadid rechnete offenbar nicht damit, für ihren Modegeschmack gerügt zu werden. Denn dem Model schlug ein gewaltiger Shitstorm entgegen. „Ich will ja nicht negativ sein, aber wenn reiche Menschen Billigmode kaufen, obwohl sie das Geld haben, um es in nachhaltige Klamotten zu investieren, da wird mir übel“, schrieb ein Twitter-Nutzer. Ein anderer twitterte: „Bella ist zu 100 % in der Position, um sich darüber zu informieren, wo ihre Kleidung herkommt. Wir sollten nichts kaufen, was Sklavenarbeit unterstützt & ein Kleid, das so günstig ist, tut das auf jeden Fall“. Und damit waren sie nicht allein. Das Model wurde von allen Seiten angegriffen. Kein Wunder, dass irgendwann ihre Fans eingriffen.

Fangemeinde verteidigt Bella Hadid nach Shitstorm

Glücklicherweise hat Bella Hadid eine starke Community hinter sich, die das Model sofort verteidigte. „Ihr hatet Bella Hadid für ein 17 Dollar-Kleid aber hatet auch Cardi B für eine 88.000 Dollar-Tasche, das macht Sinn“, schrieb ein Twitter-Nutzer sarkastisch. „Es gibt ernsthaft Menschen, die sauer auf Bella Hadid sind, weil sie ein 17 Dollar-Kleid gekauft hat? WAS ZUM TEUFEL?“, twitterte ein anderer. Außerdem schrieb ein Twitter-Nutzer: „Dass Leute wegen eines 17 Dollar-Kleides sauer auf @bellahadid sind, zeigt nur, dass Menschen nur nach einem Grund suchen, um andere fertigzumachen. Das ist wirklich erbärmlich“. Ob sich das Model wohl in Zukunft nochmal trauen wird, offen über ihre Outfits zu sprechen?