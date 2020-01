Selena Gomez wirft schlechtes Licht auf Kylie Jenner

Als Kylie Jenner zur jüngsten Milliardärin der Welt erklärt wurde, blieb ihren Fans glatt die Spucke weg. Dass die erfolgreiche Unternehmerin nicht nur aus dem Schatten ihrer großen Schwester trat, sondern Kim Kardashian sogar weit hinter sich ließ, verblüffte. Umso überraschender, dass Kylie Jenner für die Brandopfer in Australien „nur“ 1 Million locker machte, während sich Selena Gomez mit 5 Millionen deutlich mehr Kohle aus den Rippen leierte.

Eigentlich sollte man meinen, dass Kylie Jenner im Netz dafür gefeiert wird, dass sie 1 Million Dollar für die Opfer der Brandkatastrophe in Australien spendete. Doch Selena Gomez machte der schwerreichen Unternehmerin einen Strich durch die Rechnung. Diese griff nämlich noch tiefer in die Tasche. Und das obwohl sie nicht zur „jüngsten Milliardärin der Welt“ gekürt wurde.

Selena Gomez hatte in Sachen Australien-Spende offenbar ein besseres Händchen. Und doch machte sie keine große Sache daraus, dass sie deutlich mehr Geld als Kylie gespendet hatte. Die Ex von Justin Bieber ließ nämlich ganze 5 Millionen springen. Im Netz brachte ihr das viel Zuspruch ein.

Kylie Jenner’s net worth: $1 billion

Donation to Australia: $1 million (approx .1% of net worth) (only made donation after internet ridiculed her bc of slipper post)

Hmmmmmmmmmmmmm

— Caitie Pluta (@C_Pluta26) January 10, 2020