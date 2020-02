Hailey Baldwin disst Justin Bieber-Ex Selena Gomez

Trotz ihrer Ehe mit Justin Bieber ist Selena Gomez immer noch ein großes Thema im Leben von Hailey Baldwin. Schließlich wird ihr Ehemann regelmäßig auf seine berühmte Exfreundin angesprochen. Doch genau das scheint dem hübschen Model überhaupt nicht zu schmecken. In ihrer Instagram Story schoss sie eine fiese Spitze gegen Selena Gomez ab.

Justin Bieber spricht über Beziehung mit Selena Gomez

Erst kürzlich packte Justin Bieber in einem Interview über seine Beziehung mit Selena Gomez aus. Der Ehemann von Hailey Baldwin gestand, zu „wild“ und „rücksichtslos“ gewesen zu sein. Doch während sich der Sänger für das Beziehungsende selbst verantwortlich macht, sieht seine Ehefrau das Ganze offenbar ein wenig anders. Diese verpasste Selena Gomez nämlich einen Seitenhieb in ihrer Instagram Story. Nachdem Justin Bieber im Interview mit Zane Lowe über seine Verfehlungen sprach, schrieb Hailey Baldwin auf Instagram: „Ein Mensch kann dich in 2 Monaten fühlen lassen, was ein anderer in 2 Jahren nicht konnte. Die Zeit ist unwichtig, Charakter zählt“.

Ehefrau von Justin Bieber teilt gegen Ex Selena Gomez aus

Hailey Baldwin scheint mit ihrer Instagram Story auf eine ganz bestimmte Stelle aus einem Song von Selena Gomez anzuspielen. In einer Zeile von „Lose You To Love Me“, einem Song, in dem die Sängerin offenbar ihre Trennung von Justin Bieber verarbeitete, heißt es nämlich: „In zwei Monaten hast du uns ersetzt / Als wäre es dir leicht gefallen / Du hast mich glauben lassen, dass ich es verdient hab“.

selena: “in two months, you replaced us ike it was easy, made me think I deserved it, in the thick of healing” hailey: pic.twitter.com/1OhZScmLyC — bea {fan} (@corneliastreet1) February 19, 2020

Den Fans von Selena Gomez stieß die Instagram Story von Hailey Baldwin ziemlich übel auf. Auf Twitter lästerten sie über die Ehefrau von Justin Bieber: „Sie hat zwei Monate gebraucht, um es zu raffen…und weitere zwei Monate, um die richtige Textstelle für ihre Antwort rauszusuchen“, „Stell dir vor, du bist ‚glücklich‘ verheiratet und postest trotzdem sowas. Diese Ironie“, „Sie hat allen Ernstes die Nerven über Charakter zu sprechen“ und „Sie tut alles, damit die Leute über sie reden…als wollte sie ihre eigenen 5 Minuten-Ruhm…und nicht nur als Ehefrau von…“.