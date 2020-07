Selena Gomez: Fans spotten über Verlobung von Demi Lovato

Es war eine der größten Überraschungen des Jahres. Demi Lovato verkündete nach nur wenigen Monaten Beziehung ihre Verlobung mit Schauspieler Max Ehrich. Dass dieser vor gar nicht allzu langer Zeit ausgerechnet ihrer ehemaligen BFF Selena Gomez hinterherlief, rächt sich nun.

Einst waren Selena Gomez und Demi Lovato ein Herz und eine Seele. Und genau diese Tatsache sorgte zuletzt für einen heftigen Tumult im Netz. Schauspieler Max Ehrich, der nach nur wenigen Monaten um die Hand von Demi Lovato anhielt, war nämlich noch vor kurzem ein leidenschaftlicher Fan von Selena Gomez. Was an sich keine große Sache wäre, wenn er nicht auch noch großspurig behauptet hätte, er würde die Ex von Justin Bieber eines Tages heiraten. Letztlich ist es dann allerdings ihre ehemalige BFF Demi Lovato geworden. Und das sorgte für allerlei Gesprächsstoff im Netz.

Okay but can we also talk about how Demi got engaged on Selena’s birthday & Max was so openly OBSESSED with Sel pic.twitter.com/V2BQa09EzQ

— Ella #WeLoveYouKevin (@CityDove92) July 23, 2020