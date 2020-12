Playboy-Model Marisa Papen schwimmt nackt mit Haien

Für dieses Shooting musste Marisa Papen wohl allen Mut zusammennehmen. Das belgische Model ließ sich nämlich auf ein ganz besonderes Foto-Shooting ein. Als hätte sie noch nie etwas anderes getan, schwamm die 28-Jährige wagemutig mit ein paar Haien. Und das auch noch splitterfasernackt!

Playboy-Model Marisa Papen wagt mutiges Foto-Shooting

Ein Unterwasser-Shooting ist schon eine große Herausforderung für ein Model. Nackt trauen sich das nur die wenigsten. Doch auch noch Auge in Auge mit ein paar Haien, das muss man sich erstmal trauen! Marisa Papen sorgte mit ihren neuen Unterwassershooting-Bildern für viel Aufsehen. Und genau das war auch so geplant! Das belgische Model wollte mit ihren Bildern nämlich mit einigen Vorurteilen aufräumen, die dem Meeresräuber seit jeher vorauseilen. Dazu ließ sich die 28-Jährige an der Küste Hawaiis fotografieren und sich hautnah mit ein paar Haien ablichten. Angst hatte sie dabei offenbar keine.

Splitterfasernackt ließ sich Marisa Papen seelenruhig durchs Wasser gleiten. Ihre Botschaft: Haie sind keine unberechenbaren Raubtiere, die bei jeder sich bietenden Gelegenheit zuschnappen und Menschen töten. Dazu erklärte sie im Interview mit Real Press: „Mit den Haien zusammen zu schwimmen, war eine der friedvollsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Ich war in ihrer Gegenwart sehr ruhig. Ich wurde gefragt, ob ich Angst hatte, aber das hatte ich tatsächlich überhaupt nicht“.

Playboy-Model Marisa Papen will mit Nackt-Shooting Tabus brechen

Doch Marisa Papen ging mit ihrem Foto-Shooting noch einem weiteren Tabu-Thema auf den Leim. Denn obwohl es mittlerweile gang und gäbe ist, auf Instagram die Hüllen fallen zu lassen, wird Nacktheit immer noch kritisch beäugt. Das belgische Model postete in der Vergangenheit schon eine Reihe nackter Schnappschüsse auf ihrer Homepage, die für große Aufmerksamkeit sorgten. Für die 28-Jährige ist Nacktheit allerdings so ziemlich das Normalste der Welt. Mit ihrem Foto-Shooting hofft Marisa Papen mit dem „schlechten Ruf“, den Nacktheit und Haie mit sich bringen, ein wenig aufzuräumen. Dazu erklärte sie gegenüber Real Press: „Die Botschaft ist das Ende von Stigmatisierung und Tabus. Nacktheit wird in unserer Gesellschaft als schlecht angesehen, genauso wie Haie. […] Aufgrund ihrer Darstellung in der Filmindustrie haben Haie einen schlechten Ruf. Ich möchte die Leute dazu bringen diese tollen Wesen mit anderen Augen zu sehen“.