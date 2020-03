Hilary Duff: „Hört bitte damit auf, alte Menschen zu töten“

Infolge der Corona-Pandemie griffen einige Länder bereits zu harten Maßnahmen. Auch in den USA werden die Menschen dazu angehalten, zuhause zu bleiben und soziale Kontakte möglichst zu vermeiden. Doch nicht jeder hält sich auch wirklich daran. Schauspielerin Hilary Duff hat davon die Schnauze voll und holte auf Instagram zu einem Rundumschlag aus. Und dabei nahm die 32-Jährige kein Blatt vor den Mund!

Hilary Duff schimpft auf Instagram über Corona-Ignoranz

Dass gerade junge Menschen in den USA nichts davon halten, zu Hause zu bleiben, und stattdessen lieber Party machen, geht Hilary Duff gewaltig gegen den Strich. Auf Instagram ließ die Schauspielerin ihrem Unmut freien Lauf und machte den Verweigerern eine klare Ansage.

“To all you young millennial assholes that keep going out and partying: GO HOME. Stop killing old people please.” – Hilary Duff pic.twitter.com/CE8O8Tvf1X — Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) March 16, 2020

In ihrer Instagram Story schimpfte Hilary Duff unverblümt: „An all die jungen Arschlöcher, die immer noch rausgehen, um zu feiern: Geht nach Hause!“. Außerdem wetterte die Schauspielerin: „Hört bitte damit auf, alte Menschen zu töten“. Harte Worte, mit denen die Schauspielerin offenbar auf den Ernst der Situation aufmerksam machen wollte.

Hilary Duff nimmt soziale Distanzierung sehr ernst!

Die 32-Jährige hat sich mit ihrer Tochter bereits in ihren eigenen vier Wänden verschanzt und hält sich an die Regeln, zu denen die Menschen in den USA aufgefordert wurden. Zum Wohle der Risikogruppen versteht sich. Doch das nimmt offenbar nicht jeder in den USA so ernst. Hilary Duff macht diese Verantwortungslosigkeit stinksauer!



Da ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen eine Risikogruppe darstellen, die die Virus-Infektion nicht so einfach wegsteckt, sind alle dazu angehalten, Rücksicht zu nehmen, um die Verbreitung des Virus weitestgehend eindämmen zu können. Soziale Kontakte bis auf Weiteres zu meiden, scheint allerdings für viele Menschen ein großes Problem darzustellen.