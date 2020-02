New York Diät: Den Körper in zwei Wochen verwandeln

Manchmal soll es ganz schnell gehen: Vielleicht steht der Sommerurlaub an oder das Lieblingskleid soll bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder passen. Dann ist die sogenannte New York Diät eine Möglichkeit, dem Körper innerhalb kürzester Zeit zu einer kleinen Verwandlung zu verhelfen. Der Erfinder dieser Abnehm-Methode ist David Kirsch, ein Personal Trainer, der täglich mit Prominenten zu tun hat. Er verspricht, dass mit der New York Diät sechs bis acht Kilo in nur 14 Tagen verlorengehen können. Das Prinzip beruht darauf, zunächst einmal die Kohlenhydrate vom Speiseplan zu entfernen, wie es auch bei der Low-Carb-Methode der Fall ist. Einfach ist an der Ernährung, dass die erlaubten Lebensmittel recht überschaubar bleiben, kompliziert ist unterdessen, sich darauf einzustellen und das Ganze auch durchzuhalten. Gemüse, Salate, Fisch, Fleisch und Nüsse als Zwischen-Snack sind die wichtigsten Bestandteile der New York Diät.

Von Kopf bis Fuß auf Fettabbau eingestellt

Die Grundidee ist es, den Körper voll und ganz auf den Fettabbau einzustellen. Dafür braucht es neben der Ernährung ein zweites wichtiges Werkzeug und das ist Sport. Mindestens 90 Minuten täglich sind dafür vorgesehen. Es geht aber weniger darum, Muskelmasse aufzubauen, was innerhalb dieser kurzen Zeit ohnehin kaum möglich ist, sondern das Gewebe zu straffen. Das Training umfasst damit einerseits Ausdauereinheiten und zum anderen Übungen, um die bereits vorhandene Muskulatur zu festigen. Dazu gesellen sich drei Hauptmahlzeiten und zwei eiweißreiche Snacks für zwischendurch, um den Hunger so gering wie möglich zu halten. Das wichtigste und umfangreichste Gericht ist für den Mittag vorgesehen. Getrunken werden über den Tag ungesüßte Tees und reichlich Wasser.

Wie geht es weiter nach zwei Wochen New York Diät?

Nach den zugegeben nicht leichten zwei Wochen schließt die New York Diät eine zweite Phase an. Hier ist es dann erlaubt, eine geringe Menge an Kohlenhydraten und ein paar Fette mehr zu essen. Äpfel, Bohnen, Linsen, Süßkartoffeln und Beeren sind dann genehmigt. Auch hier sind zwei Wochen für diesen Abschnitt vorgesehen. Daran knüpft die dritte Phase an, die sich im Grunde für das restliche Leben übernehmen lässt. Das bedeutet, dass dann täglich zwei der in den ersten beiden Wochen gestrichenen Lebensmittel wieder auf den Speiseplan dürfen. Verzehrt werden sollen diese allerdings nur in Maßen. Grundsätzlich ist die New York Diät effektiv, aber das kann auch zum Problem werden. Die Tatsache, dass in sehr kurzer Zeit eine größere Menge an Gewicht verlorengeht, ist gesundheitlich etwas bedenklich. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, nur rund ein halbes Kilo pro Woche abzunehmen. Wenn wirklich mal ein Notfall vorliegt und einige Kilos möglichst schnell wegsollen, ist die Methode in Erwägung zu ziehen.