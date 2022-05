Tipps für den entspannten Wellness-Urlaub

Die Begriffe Spa und Wellness fliegen immer wild durcheinander. Für viele sind sie Synonyme, doch das ist nicht ganz korrekt. Das Wort Spa ist vom Namen eines Bade- und Kurortes in Belgien abgeleitet. Bei Spa geht es um Gesundheitsförderung und Wohlbefinden. Dabei kann es sich um Heilbäder handeln, um Kneippkuren, kosmetische Anwendungen oder spezielle Ernährungsprogramme. Das heißt, dass alles im Zusammenhang mit Erholung, Entspannung Gesundheit und Schönheit die Bezeichnung Spa erhalten darf. Das Wort Wellness ist eine Wortschöpfung, die von den englischen Begriffen well-being, fitness und happinessabgeleitet ist. Dazu zählen in erster Linie Anwendungen, die den Körper und den Geist entspannen, wie Sauna, Whirlpool, Ruheräume und auch Fitnessangebote.

– was bedeutet das

In einem Wellness-Urlaub geht es in erster Linie um die eigene Person. Ein gezieltes Bewegungsprogramm hilft dabei, zur Ruhe zu kommen. Dabei helfen verschiedene Arten de Massage oder andere Wellness-Anwendungen. Wichtig ist auch die Ernährung. Gezielte Anwendungen und eine gesunde Ernährung tragen zu mehr Wohlbefinden bei und stärken den Organismus.

Bei der Wahl des passenden Hotels ist eine gute Recherche wichtig. Dabei kommt es vor allem darauf an, dass die Küche des Hotels gesunde, vielseitige und vitale Gerichte zu bieten hat. Im Wellness-Bereich kommt es auf gut ausgebildete Mitarbeiter an und ein vielfältiges Wellnessangebot. Dabei können die Bewertungen anderer Gäste hilfreich sein. Wellnesshotels im Pustertal bieten alle möglichen Extras für einen sorgenfreien Urlaub.

Es gibt ein paar wichtige Dinge, die bei einem kurzen Wellness-Urlaub auf keinen Fall im Gepäck fehlen dürfen.

− Badeschuhe und Badekleidung

− bequeme Kleider, die pflegeleicht sind

− Sport- oder locker sitzende Freizeitkleidung

− Turnschuhe

− Lesestoff

− Kleingeld für Trinkgelder

Was zeichnet ein gutes Wellness-Hotel aus?

Wer es mit dem Wellness-Urlaub ernst meint, hat auf jeden Fall sportliche Aktivitäten und gesunde Ernährung im geplanten Programm. Das bringt am Ende den größtmöglichen Erholungseffekt. Massagen und andere Anwendungen gehören zur Wellness dazu, doch vor allem Sport hält gesund und entspannt. Damit dieses Prinzip im Wellness-Urlaub funktioniert, sollte die Einrichtung ausreichend Fitnessgeräte zur Verfügung stellen. Zudem ist es gut, wenn die Umgebung zum Walken oder Joggen einlädt.

Die Sportmöglichkeiten sind eine Sache. Bei der Hotelauswahl spielt auch eine reichhaltige und gesunde Küche eine wichtige Rolle. Das Angebot sollte über ein paar Smoothies und ein Salatbuffet hinausgehen und vielleicht sogar dazu inspirieren, zuhause auch so zu kochen.

Wenn der Urlaub vor der Tür steht, wollen viele alles Mögliche machen, wozu sie sonst keine Zeit haben. Die Aktivitätenliste ist meist sehr lang. Das Ergebnis eines derart vollgepackten Urlaubs: Die Urlauber kommen heim und sind urlaubsreifer als vor Reiseantritt. Natürlich will jeder viel erleben in seinem Urlaub und die Zeit optimal nutzen. Doch das steht in starkem Widerspruch zum Thema Wellness. Wellness bedeutet zu entspannen, sich von der Alltagshektik einmal befreien. Dazu passt ein vollgestopfter Urlaubsplan überhaupt nicht.