Luftig, floral, bunt – Modetrends für die wärmere Jahreszeit

Kleider machen Leute und das in vielen Aspekten unseres Seins. Während Mode inzwischen auch als Statussymbol und Mittel der Selbstverwirklichung fungiert, erfüllt sie in erster Linie die Funktion des Schutzes vor Wind sowie Wetter und das schon seit langer Zeit. Dies gilt nicht nur zwingend für die kalte Jahreszeit, in der dicke und warme Stoffe uns vor der Kälte, Regen und Schnee schützen, sondern auch für den Frühling und Sommer. Trotz der wärmeren Temperaturen verzichtet man im Normalfall schließlich darauf, komplett ohne Kleidung aus dem Haus zu gehen. Hier schafft luftig-leichte Mode Abhilfe. Man zeigt mehr Haut, die Stoffe werden dünner und die Kleidung sitzt lockerer.



Das hat aber nicht nur mit dem sich wechselnden Wetter zu tun, denn auch wenn die Schutzfunktion eine große Relevanz hat, heißt das nicht, dass die anderen Vorteile unserer Kleidung an Präsenz verlieren. Während manch einer mehr Wert auf die praktischen Funktionen seiner Kleidung legt, nutzt ein anderer sie mehr als Statussymbol und ein dritter als Möglichkeit, sich zu verwirklichen. Kleidung – so vielfältig sie ist – kann alle drei Funktionen erfüllen und das gleichzeitig. Deswegen sind Stoff, Farbe und Design unserer Frühlings- und Sommerkleidung nicht nur darauf ausgelegt, uns bei den wärmeren Temperaturen frisch zu halten. Kleidung ist so viel mehr.

Lassen Sie sich von eindrucksvoller Mode inspirieren



Will man ein Gespür für die Trends der warmen Jahreszeit bekommen, lohnt es sich immer, einen Blick auf die aktuellen Kollektionen begehrter Designer zu werfen. Modelabels wie Marni, Valentino, Chloé oder Bottega Veneta können für den Einzelnen als guter Anhaltspunkt für die nächste Shoppingtour fungieren – ob im Geschäft oder online. Und selbst wenn die Vision Ihres Lieblingsdesigners nicht den Nerv der Zeit trifft, sind Sie in jedem Fall auf der sicheren Seite. Hochwertige Kleidung, die dem Träger gefällt, sieht immer gut aus.

Die üblichen Verdächtigen: Blumen, Farben, Freiheit



Mit dem Sprießen schöner Blumen und dem Ergrünen unserer Bäume und Pflanzen hebt sich nicht nur unsere Stimmung, sondern es geht auch der Blumentrend einher. Floral Print ist in und findet sich insbesondere auf Midi- und Maxikleidern wieder. Gepaart wird der Print meist mit knalligen Farben wie Grün, Blau, Pink, Rot, Orange oder Gelb, welche auch ohne Muster unsere Kleidung erstrahlen lassen. Besagte Farben sind auch in weicheren Tönen ein echter Hit.



Gefragt sind leichte und feine Stoffe, die dem Träger eine elegante Leichtigkeit verleihen und gleichzeitig mit den heißen Temperaturen vereinbar sind. Zarter Chiffon, atmungsaktiver Leinen und feinste Seide begeistern Designer und Modeliebhaber gleichermaßen. Statt enganliegend soll es luftig sein. Das ist nicht nur in Form von langen Sommerkleidern und -röcken möglich. Stylische Jogginghosen, welche schon lange nicht mehr nur auf die Aktivität im Fitnessstudio beschränkt sind, begeistern sowohl im Alltag als auch auf dem Laufsteg.

Mode ist das was man aus ihr macht



Selbstverständlich gibt es keine festen Richtlinien für Ihren persönlichen Sommerlook. Wie zu Anfang erwähnt, fungiert Kleidung auch als Weg zur Selbstverwirklichung. Das schönste Kleid verliert an jeglicher Wirkung, wenn der Träger sich nicht wohl darin fühlt. An erster Stelle sollte stets die Selbstliebe stehen, welche durch einen passenden Kleidungsstil entsprechend unterstützt werden kann.