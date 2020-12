Pünktlichkeit – Tugend oder übertriebene Genauigkeit?

Pünktlichkeit ist eine Tugend, die den Deutschen gern nachgesagt wird. Was pünktlich ist, wird in vielen Kulturkreisen unterschiedlich gehandhabt. In vielen Regionen der Erde ist es für Einheimische schwierig, mit den deutschen Vorstellungen zur Pünktlichkeit umzugehen. Andersherum ist es für Deutsche schwer zu ertragen, wie locker anderswo mit Terminen umgegangen wird.

Pünktlichkeit steht für Respekt und Höflichkeit

Einen verabredeten Termin einzuhalten, bezeugt Respekt gegenüber dem Wartenden. Permanentes Zuspätkommen wird daher häufig als Missachtung einer Person oder Institution gewertet. Auf Arbeit kann das unangenehme Folgen haben, denn Arbeitgeber dürfen ein pünktliches Erscheinen erwarten. Dies gilt auch, wenn die Bedingungen auf dem Arbeitsweg widrig sind. Häufige Verspätungen gefährden sogar den Arbeitsplatz, denn dieses Verhalten dürfen Arbeitgeber abmahnen. Ändert sich nichts, sind Kündigungen zulässig.

Auch bei privaten Terminen ist Pünktlichkeit ein Ausdruck von Höflichkeit, auch wenn sie hier etwas großzügiger auslegbar ist. Meist wird das berühmte akademische Viertel geduldet. Wer allerdings regelmäßig unpünktlich ist, gilt schnell als unzuverlässig. Wer zu spät kommt, weil Pünktlichkeit Zeit stiehlt, stiehlt den Pünktlichen wertvolle Lebenszeit. Deshalb wird Unpünktlichen gern eine gewisse Arroganz vorgeworfen.

Nichts nervt mehr, als permanent auf die Armbanduhr zu schauen, und sich zu fragen, wo denn die Verabredung bleibt. Oft schwingen beim Warten Sorgen mit, ob etwas Schlimmes geschehen ist. Eine gute Uhr kann helfen, besser auf die Zeit zu achten.

Top-Design trifft Genauigkeit

Eine der berühmtesten Uhren ist die Rolex Hulk, die ein edles und modernes Design mit der Genauigkeit eines Schweizer Uhrwerks verbindet. Den Namen „Submariner“ trägt sie, weil sie ein Maßstab für verlässliche Taucheruhren ist. Rolex garantiert Wasserdichtheit bis in 300 Meter Tiefe. Dabei achten die Uhrmacher auf eine hohe Qualität und die Verwendung hochwertiger Materialien. Die drehbare Lünette besteht aus Keramik, was eine lange Haltbarkeit verspricht. Für die Ziffern verwendet der Hersteller Platin. In der Uhr arbeitet ein hochpräzises Automatikkaliber, das lange Wartungsintervalle zulässt.

Die Uhr ist unempfindlich gegen Stöße und Temperaturschwankungen. Um die übliche lange Wartezeit zu umgehen, empfiehlt es sich, eine Rolex Hulk online zu kaufen. Mit ihrem Selbstaufzugsmechanismus und ihrer Gangreserve von 70 Stunden ist Pünktlichkeit kein Problem mehr.

Gute Taucheruhren zeichnen sich nicht nur dadurch aus, dass sie auch in großen Wassertiefen dicht bleiben. Ebenso wichtig ist eine gute Ablesbarkeit des Ziffernblattes unter Wasser. Ideal ist ein integrierter Tiefenmesser. Ein entscheidendes Merkmal ist die drehbare Lünette. Mit ihrer Hilfe kennt ein Taucher die Dauer des Tauchgangs und weiß, wann er wieder auftauchen muss. Das Armband sollte neben einem perfekten Sitz Beständigkeit in Süß- und Salzwasser garantieren, um für jedes Unterwasser-Abenteuer gewappnet zu sein.

Manchmal ist Deutschland ziemlich unpünktlich.

Auch wenn den Deutschen als Pünktlichkeitsfanatiker gelten, passiert bei Weitem nicht alles in unserem Land wirklich termingerecht. Ausgerechnet ein Staatsunternehmen beweist Gästen, dass wir es gar nicht so genau mit der Zeit nehmen. Die Deutsche Bahn hat viele Initiativen gestartet, aber Fahrplan-Treue bleibt eine schwierige Übung. Zwar waren im September 2020 fast 95 % aller Personenzüge pünktlich, aber im Fernverkehr betrug der Anteil nur 78,8 %. In der Schweiz kommen über 90 % aller Fernzüge laut Fahrplan an und die Bahn gelobt, sogar noch besser werden zu wollen. Vielleicht liegt das daran, dass die Schweiz Spezialist für die exakte Zeitbestimmung ist