Online Casino Bonus: Welcher Deal ist am vorteilhaftesten?

Black-Jack, Poker, Roulette und Automatenspiele – die Liste der Spiele in Online Casinos ist lang und wird jeden Tag ein Stückchen länger. Das Angebot ist schier unüberschaubar. Wer sich ein Bild von den besten Deals machen will, erhält hier einen Überblick der besten Angebote.

Wenig einzahlen, viel bekommen? Ein Überblick über die Bonus-Systeme

Es gibt ihn nicht, den einen, den besten Online Casino Bonus für jedermann, wie auf www.deutscheonlinecasinos.org zu lesen ist. Stattdessen gibt es eine Vielzahl interessanter Offerten, von denen einige zum eigenen Budget ideal passen. Gleichzeitig warnt die informative Plattform vor vermeintlich attraktiven Super-Angeboten und empfiehlt Einsteigern und passionierten Casino-Spielern, sich nicht von den manchmal sehr hohen Bonusangeboten beeindrucken zu lassen.

Manche Casinos stellen einen hohen dreistelligen oder gar vierstelligen Betrag in Aussicht, doch wer sich die Bedingungen dazu genauer ansieht, ist schnell ernüchtert. Bei der Auswahl eines Casinos sind Prämien ein wichtige Instrument. Doch es ist für Kunden unverzichtbar, die Prämienangebote zu prüfen, um sich ein Bild über die Qualität zu machen. Auf diese Weise gelingt es, einen Online Casino Bonus zu finden, der sich tatsächlich als wertvolle Finanzspritze herausstellt.

Im Prinzip funktionieren Boni im Online Casino nach einem der folgenden Schemas:

1. Neukunden erhalten einen Bonus ohne eigene Einzahlung. Mit diesem Bonus erhalten Neukunden für die Anmeldung bzw. Registrierung einen Spiele-Vorteil. In der Regel handelt es sich nicht um Geld, sondern um Freispiele. Mithilfe dieser Freispiele können sich Einsteiger an die Spielumgebung gewöhnen und einzelne Spiele ausprobieren. Manche Boni dieser Kategorie sind zeitlich begrenzt. Zudem sind meistens keine hohen Gewinne möglich. Ein Luxus-Urlaub wie ihn zum Beispiel Meghan Fox und Brian Austin oder Britney Spears auf Hawaii verlebt haben, ist damit mit Sicherheit nicht drin.

2. Neukunden zahlen einen Grundstock ein und bekommen auf die Einzahlung einen Bonus. Bei diesem Willkommens-Bonus handelt es sich um eine zusätzliche Einzahlung. Der Wert orientiert sich an der Höhe der ersten Einzahlung, die Neukunden tätigen. Manche Casinos geben entweder prozentuale Aufschläge, wie zum Beispiel 25%, 50%, 100 % oder 200 %. Um schnell auszurechnen, wie hoch der Aufschlag ist, hilft ein Trick beim Prozentrechnen, wie er von „Lehrer Schmidt“ auf www.youtube.com erklärt wird. Andere Casinos nennen keine Prozentbeträge, sondern stocken feste Geldbeträge auf. Mitunter kann es nötig sein, dass der Willkommensbonus in Kombination mit einem Prämien-Code genutzt wird.

3. Neukunden erhalten stufenweise einen Aufladebonus. Bei dem stufenweisen Aufladebonus werden die Boni nach und nach über mehrere Einzahlungen hinweg freigeschaltet. Bei diesem Bonus über mehrere Stufen hinweg lassen sich geldwerte Vorteile von 1000 € und mehr erreichen.

4. Bestandskunden erhalten Treuepunkte, die sie langfristig nutzen können. Damit wollen Online Casinos Kunden an sich binden. Sie buchen in Abhängigkeit vom Spieleinsatz entsprechende Treuepunkte auf das Konto. Spieler können damit entweder Freispiele nutzen oder die Bonuspunkte in Geld umtauschen.

5. Bestandskunden und Neukunden bekommen Freispiele geschenkt oder können von verschiedenen VIP-Programmen profitieren. Hier lohnt sich ein Blick ins Kleingedruckte. Wer gerne und regelmäßig spielt ist in einem Kasino, das ebenfalls regelmäßig Freispiele und zwischendurch besondere VIP-Angebote macht, gut aufgehoben. In Abhängigkeit von der Häufigkeit und auch von der Höhe der Spieleinsätze werden die Kunden in bestimmte Mitgliederstufen aufgeteilt. Dabei gilt: Je höher die Mitgliederstufe ist, desto attraktiver fallen die Offerten aus. Manche Spielerstufen sind so exklusiv, dass sie nur von Kunden erreicht werden können, die explizit eingeladen werden.

Den richtigen Bonus finden

Online zu spielen wird immer beliebter und es streben mehr und mehr Anbieter auf den Markt, die entsprechende Lockangebote präsentieren. Wer sich die Zeit nimmt, die Angebote zu prüfen, kann sich an der obenstehenden -5-Punkte-Liste der möglichen Bonussysteme orientieren. Bei der Prüfung der Angebote hat es sich bewährt, bestimmte Kriterien genauer unter die Lupe zu nehmen. Weniger gut ist es, das erstbeste Angebot anzunehmen. Stattdessen empfiehlt es sich, die Bedingungen verschiedener Casinos mit ähnlichen Bonus-Modellen zu vergleichen.

Wichtig zu wissen ist, dass sich Bonus-Gutschriften nicht ohne Weiteres in Geld umwandeln und auf das eigene Konto auszahlen lassen. Stattdessen müssen Kunden bestimmte Anforderungen erfüllen, wie zum Beispiel einen Mindesteinzahlbetrag oder den Abruf innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Folgende Kriterien sind zu prüfen und zu vergleichen, wenn es um die Auswahl eines passenden Online Casinos mit einem attraktiven Bonus geht.

• Wie hoch muss der Einzahlungsbetrag sein?

Online Casinos legen in der Regel Mindest-Einzahlbeträge fest, auf die sie einen Bonus gewähren. Diesen Wert sollten Neukunden kennen. Er steht in der Regel in den Bedingungen. Außerdem kann es vorkommen, dass ein Online Casino einzelne Zahlungswege ausschließt. Deshalb ist es wichtig, sich auch darüber zu informieren. Im einem Artikel über Zahlungsmöglichkeiten unter www.billomat.com ist nachlesbar, welche Zahlungswege online generell zur Verfügung stehen.

• Bis wann muss der Bonus beansprucht werden?

Fast ausnahmslos werden Bonusangebote mit einer Zeitbegrenzung herausgegeben. Wer davon profitieren will, muss innerhalb des genannten Zeitraums aktiv werden und. Wird er nicht aktiv, verfällt der Bonus unwiderruflich. Deshalb ist es wichtig, sich darüber klar zu werden, ob bis zum Ende des genannten Zeitraums tatsächlich Zeit zum Spielen ist.

• Wie oft muss der Bonus umgesetzt werden, bis der Gewinn ausgezahlt wird?

Das Kriterium der Umsatzbedingung ist besonders wichtig. Hier schreibt der Anbieter nämlich vor, wie oft der gewährte Bonus – manchmal auch der Bonus zuzüglich der eigenen Einzahlung – umgesetzt sprich als Einsatz genutzt werden muss, bevor Geld ausgezahlt wird. Beispiel: Die Bedingungen eines Online Casinos sehen vor, dass ein Bonus 20 x umgesetzt werden muss, bevor Gewinne ausgezahlt werden. Das macht bei einem Bonus von 100 Euro einen Spieleinsatz von 2.000 Euro.

• Ist jeder Einsatz bei jedem Spiel gleich viel wert?

Die Gewichtung eines Spieleinsatzes unterscheidet sich in der Regel von der Art des Spiels. Wer reine Zufallsspiele wie Slots oder Rubbellose wählt, erhält meist eine Anrechnung des Einsatzes zu 100 %. Bei Spielen wie Roulette oder anderen Spielen, bei denen mit Taktik oder System Gewinne erzielt werden können, kann es durchaus sein, dass nicht 100 % des Spieleinsatzes gewertet werden, sondern zum Beispiel nur 50 % oder weniger. Online Casinos verwenden oft Ausnahmeregelungen, über die Neukunden Bescheid wissen sollten. Wenn nämlich das eigene Lieblingsspiel gar nicht auf der Liste der anrechenbaren Spiele steht, wäre die Wahl eines solchen Casinos eher ungünstig.