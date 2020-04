Gewusst wie: So hilft man der Netzcommunity mit seinem Knowhow

Jeder von uns kann etwas, jeder hat private Leidenschaften und Hobbys, kann Erfahrungen vorweisen – und es ist praktisch ausgeschlossen, dass man damit allein ist. Vor allem angesichts der gigantischen Größe des Internets erscheint es deshalb schon fast sträflich, derartiges Wissen für sich zu behalten; es gibt immer jemanden, der davon profitiert.

Doch wie kann man mit typischem „Normalverbraucherwissen“ der Netzcommunity unter die Arme greifen?

SERIENWISSEN

Streaming hat nicht nur eigene Stars wie Noah Centineo hervorgebracht, sondern ist mitverantwortlich, dass dem Format Serie völlig neuer Schwung verliehen wurde. Für viele ist das, was in den jüngsten fünf bis zehn Jahren auf den Markt kam, das Hochwertigste, was jemals an Serien produziert wurde. Kein Wunder, wird doch viel Geld hineingesteckt. Fast alle teuersten Serien der Welt sind ziemlich aktuelle Produktionen.

Doch wir alle kennen auch Binge-Watching: Man schaut Folge um Folge, fiebert dem Staffel- oder Serienfinale entgegen. Dabei bleiben fast automatisch viele Details auf der Strecke. Backgroundwissen zu den Charakteren, die oft hochkomplizierten Geflechte zwischen den Personen, Drehorte, Kleidermarken…

Hier bietet sich für diejenigen, die Serien anders schauen, die Gelegenheit, für Binge-Watcher verpasstes Wissen an passender Stelle nachzuliefern. Solche Details finden sich etwa auf Seiten wie der Internet Movie Car Database, wo es um nichts Anderes geht, als Autos aus Filmen und Serien aufzulisten. Sie finden sich in den zahlreichen Wikis, die zu einzelnen Serien erstellt wurden. Und nicht zuletzt auf der Wikipedia selbst, wo es fast immer Verbesserungsbedarf gibt.

SPORTWISSEN

Es lebe der Sport. Nicht nur bei des Deutschen allerliebster Sportart, dem Fußball, sondern bei allem, was unter diese Bezeichnung fällt. Und gerade hier kann Detailwissen oft so viele Hilfestellungen geben. Es beginnt bei Sportwetten: Jeder, der schon bei einem Anbieter getippt hat, kann Erfahrungen mit diesem weitergeben. Genau wie bei wett24.com, einem großen, unabhängigen Wettanbieter-Vergleichsportal, geschrieben steht: „Redet mit uns bei den sozialen Medien oder schickt uns Emails über eure Erfahrungen“. Unheimlich wertvoll, um anderen Tippern Erfahrungen mit schwarzen Schafen zu ersparen.

Doch es geht noch viel weiter: Abermals können die statistischen Sport-Unterseiten der Wikipedia jede Unterstützung brauchen. Bei Quiz- und Rätselseiten freut man sich ebenfalls über präzise erstellte Fragen, die über „Wer wurde 2015 deutscher Meister?“ weit hinausgehen. Und nicht zuletzt sind auch Sport-Foren über aktive Sportreibende dankbar, die hier ihr Wissen zu Taktik, Training und Motivation weitergeben – bitte nie vergessen, wie internetaffin auch der sportliche Nachwuchs heutzutage ist.

Und wenn man einer eher selten ausgeübten Sportart anhängt, ist YouTube eine gute Anlaufstelle. Denn im bewegten Bild lassen sich viele Dinge, etwa Übungen und Bewegungsabläufe, ungleich besser erklären als mit noch so blumigen Worten.

SELBERMACHERWISSEN

Heimwerken bzw. Do-it-yourself (DIY) ist, gelinde gesagt, gigantisch. Knapp zwölf Millionen Deutsche interessieren sich für das Thema. Alle, die damit Geld machen, können glänzende Zahlen vermelden.

Und gerade, weil Selbermachen ein so breitgestecktes Themenfeld ist, gibt es hier besonders viele Möglichkeiten, sein Wissen zugänglich zu machen. Es fängt bei den großen Heimwerker-Gruppen auf Facebook an. Es zieht sich über Foren wie das der langjährigen deutschen Selbermacher-Zeitschrift selbst.de.

Und wem das alles viel zu statisch, zu vorgefertigt ist, der erstellt sich einen YouTube-Channel. Dazu noch ein Handy-Stativ, ein kostenloses Schnittprogramm aus dem Netz und man nimmt einfach das auf, was man selbst auf der Werkbank treibt – hocherfolgreiche Channels wie Odd Tinkering machen es nicht anders.

Tipp: Nicht zuletzt über die Repair-Cafés der Republik bietet sich zudem auch die Möglichkeit, analoge, aber dafür sehr handfeste Hilfe beim Selbermachen zu leisten und auch noch der Umwelt Gutes zu tun.

PRODUKTWISSEN

Manche gehen vielleicht einem Hobby nach, zu dem schon alles sinnvolle Wissen in breiter Form im Internet zu finden ist. Keine Chance also? Nein, mitnichten. Denn wir alle haben eine Gemeinsamkeit: Wir nutzen täglich unterschiedlichste Produkte von Auto bis Zahnpasta. Dabei gibt es mehrere Fakten, die unsere Bewertung dieser Produkte wünschenswert machen:

Werbung, ferner auch Produkttexte im Netz, muss man immer mit höchster Vorsicht genießen. Kein Hersteller wird hier neutral informieren. Immer häufiger werden im Netz gefälschte Bewertungen abgegeben – besonders auf den ganz großen Portalen, wo sie gut gesehen werden. Influencer, die vielen als neutrale Instanz gelten, sind vielfach ebenfalls nur ein Marketing-Instrument. Eines, das die neutrale Glaubwürdigkeit dann bloß vorgaukelt.

Das bedeutet: Als Verbraucher ist man ziemlich allein. Doch jeder hat es in der Hand, das zu ändern. Bei jedem Online-Einkauf sollte man sich die Mühe machen, eine a) ausführliche und b) erst nach gewisser Nutzungsdauer erstellte Rezension zu verfassen. Wer gleich nach dem Auspacken schreibt „tolles Produkt, alles einwandfrei“, hilft niemandem wirklich weiter.

Diese Vorgehensweise kann man sogar bei offline erworbenen Waren durchziehen – immerhin haben die allermeisten Geschäfte eigene Webseiten, vertreiben da oft ihre Artikel auch online. Und nicht zuletzt gibt es im Netz genügend Verbraucherseiten, teils allgemein, teils themenspezifisch, bei denen man ebenfalls durch Rezensionen mitwirken kann.

Tatsächlich hilft man hiermit sogar einer besonders großen Zahl von Menschen, eben weil wir alle im Alltag so viele normale Waren kaufen und verbrauchen.

HAUSHALTSWISSEN

Hunderttausende junge Menschen verlassen alljährlich das elterliche Nest. Damit verlassen sie auch einen Kreis, in dem es für jegliche Fragen des Haushalts immer kompetente und vor allem erfahrene Ansprechpartner in Form der Eltern gab.

Doch gerade, weil das Thema „auf eigenen Beinen stehen“ gesellschaftlich so hoch bewertet wird, zögern viele, auch nach dem Auszug bei Fragen die Eltern zu belangen – man will ja schließlich auch ihnen beweisen, dass man ohne sie zurechtkommt. Und nicht alle Stars liefern andauernd solche Lifehacks wie das zum Haargummi umfunktionierte T-Shirt von Lena Meyer-Landrut.

Das bedeutet, dass die meisten Probleme so lange bestehen, bis man eine kompetente Antwort darauf bekommt, wie man sie löst: Was macht man, wenn einem im Bad eine Parfumflasche zerbrochen ist? Wie beseitigt man nach einer spaßigen Party die Gerüche möglichst schnell? Und wie bügelt man seine Sachen so, dass sie gut aussehen, man aber nicht wertvolle Stunden vor dem Bügelbrett verbringt?

Es gibt Unzählige, die Tag für Tag solche Fragen haben. Und viele können sie schon deshalb beantworten, weil sie länger einen eigenen Haushalt führen. Dabei ist es fast gleich, wo man hilft. Es kann das recht große Forum frag-mutti.de sein. Es kann auch die Facebook-Seite Muttis Haushaltstipps sein. Und dazwischen gibt es zwischen Mütter-Foren und Single-Communities unzählige Anlaufstellen, in denen es meistens auch eine Kategorie für Haushaltstipps gibt.

Das bietet einen Vorteil: Man kann sich zunächst in seinen sowieso präferierten Communities umschauen, bevor man sich in anderen anmeldet.