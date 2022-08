CBD – Von der Natur lernen und das Gelernte anwenden

Wer ist heute noch in der Lage, sich aus Kräutern einen heilenden Sud zuzubereiten? Wahrscheinlich die Wenigsten und wer nicht das benötigte Wissen mitbringt, der sollte besser auch die Finger davon lassen. Die Natur ist mit einigen potenten Helfern ausgestattet, die allerlei Gutes ausrichten können, sofern man weiß, wie es geht.



Heute möchten Gestresste die Geduld von der Natur lernen oder unnötige Nebenwirkungen moderner Präparate vermeiden. Es lässt sich also ein klarer Trend zu mehr Natürlichkeit in der Medizin, aber auch im ganz normalen Leben feststellen. Leider gilt es in diesem Zuge, viel verlorenes Wissen wiederzufinden. Zum Glück muss man sich heute nicht mehr selbst in die Wälder begeben und Experimente starten, denn es etliche innovative Unternehmen, die selbst zu einer Rückbesinnung auf die Heilkräfte der Natur beitragen möchten.

Nicht mehr unbedingt muss sich der geneigte Nutzer natürlicher Heilmittel auf die bekannte Heilige Hildegard von Bingen berufen, die getrost als eine der Vorreiterinnen der Naturheilkunde, zumindest was die Dokumentation und die Weiterentwicklung angeht, bezeichnet werden darf.

Die meisten Nutzer, die heute möglichst schnell mit einem Erfolgserlebnis in die Nutzung natürlicher Präparate einsteigen möchten, greifen zu CBD Öl 20 % oder nähern sich der für sie perfekten Dosierung anhand von Ölen, die einen geringeren Anteil des wirksamen Cannabinoids enthalten.

Bewusster und entspannter durch den Alltag

Viel zu oft scheint in der heutigen Zeit eine bestimmte Pille ein gewisses Problem zu lösen. Dass eine derartige Vorgehensweise nicht immer gut sein kann, das versteht sich von selbst. Leider waren es lange Zeit Dinge aus der Natur, denen bis heute keinerlei Nebenwirkungen nachgewiesen werden konnten, die aufgrund gesetzlicher und manchmal auch unlogischer Vorgaben verpönt waren. Zum Glück aller, die dank der Natur mehr Qualität in das eigene Leben einkehren lassen wollen, erleben besonders Hanfprodukte eine wahrhaftige Renaissance.

Die wortwörtliche Wiedergeburt braucht es auch, denn viel zu lange wurden Hanfprodukte sofort mit THC gleichgesetzt. Diese Substanz ist verboten, weil sie zu einem Rauschzustand führt. Doch handelt es sich bei ihr nur um eine der Dutzenden von Cannabinoiden in der Pflanze. Noch längst sind nicht alle davon erforscht und die unbestreitbaren gesundheitlichen Vorteile auf den Körper sind erst zu einem kleinen Teil bekannt. Zu lange wurde die Forschung an den Cannabinoiden verlangsamt oder verhindert, erst seit wenigen Jahren kommt es beinahe weltweit zu einem Umdenken.



CBD- Legal, gesund und einfach faszinierend

In einer Demokratie zeigt sich auf hervorragende Art und Weise, wie Veränderung bei einem selbst beginnt. Da es sich bei CBD-Ölen um vollkommen legale Substanzen handelt, hat jeder, bei dem das Interesse geweckt wurde, selbst die Möglichkeit, einen Versuch zu starten. Das Cannabinoid, das mittels des Öls extrahiert wird, kann auf unterschiedliche Art und Weise wirken. Es hilft beim Ein- und Durchschlafen, genauso aber bei einem energiereichen Start in einen neuen Tag. Studenten konzentrieren sich beim Lernen besser und Sportler kurieren kleinere Verletzungen schneller aus.

Das Schönste ist aber wahrscheinlich, dass CBD vollkommen legal ist und frei im Handel verfügbar ist. Wer sich nach Alternativen für viele Dinge sehnt, der kann mit CBD nichts verlieren und findet vielleicht damit seinen eigenen Weg hin zur Natur und deren spektakulären und noch zu wenig erforschten Heilkräften ohne Nebenwirkungen zurück.