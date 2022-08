Weinreisen: Genuss und Entspannung geschickt verbinden

Wein nimmt unter den vielen alkoholischen Getränken eine gewisse Sonderstellung ein. Während Spirituosen schon lange eher als recht ungesund galten, war sich die Wissenschaft beim Wein lange Zeit nicht so sicher. Darüber hinaus gilt Wein bis heute als Genussmittel und ein Stück besondere Lebensart. Daher liegt es nahe, den Genuss von gutem Wein mit einer schönen Reise zu verknüpfen. Weinreisen liegen im Trend und begeistern immer mehr Fans. Doch in welchen Regionen werden solche Reisen angeboten und worin liegen die jeweiligen Besonderheiten?

Was macht Weinreisen so besonders?

Die große Besonderheit bei Weinreisen liegt in der Verknüpfung einer Urlaubsreise mitder jeweiligen Weinkultur des Landes. Weinfreunde lernen auf diese Weise das Urlaubsland von einer speziellen Seite kennen. In den Weinregionen hat der Rebensaft oft auch eine große wirtschaftliche sowie kulturelle Bedeutung. Wer also in einem entsprechenden Urlaub mehr über die Herstellung, das jeweilige Anbaugebiet und die kulturelle Bedeutung der jeweiligen Edeltropfen erfährt, hat am Ende eine bleibende Erinnerung an eine wunderschöne Zeit. Zu guter Letzt werden die edlen Tropfen natürlich auch noch verkostet.

Beliebte Regionen für Weinreisen

Weinreisen werden heute in sehr vielen Regionen angeboten. Hier eine kleine Auswahlinteressanter Urlaubsziele mit Weinhintergrund:

1. Rheingau: Die Heimat vieler Rieslinge

Deutschland ist weltweit bekannt für seine außergewöhnliche Riesling-Weine. Eines der bedeutendsten Anbaugebiete stellt dabei der Rheingau dar, wo der Rhein kurzzeitig von Osten nach Westen fließt. Die Nähe zum Rhein sorgt dafür, dass sich viele Weinreisen hier auch per Flussschiff absolvieren lassen. So werden die verschiedenen Ortschaften angelaufen und fleißig die guten Tropfen probiert.

2. Südtirol: Weinkultur mit großer Vielfalt

Südtirol punktet gerade beim Weinanbau mit einer sehr großen Vielfalt. Aus diesem Grund genießen Weinhotels in Südtirol auch eine so enorme Beliebtheit. Ob nun Pinot Grigio, der allgegenwärtige Gewürztraminer oder Chardonnay und Weißburgunder –hier bleiben keinerlei Wünsche offen.

3. Bordeau x: Die Wiege der edlen roten Tropfen

Die Großregion Bordeaux lässt die Herzen von Rotwein-Fans höher schlagen. Wer einmal die sogenannte „Route der Grand Crus“ mitgemacht hat, kann den eigenen Weinhorizont bestimmt erweitern und besucht bekannte Regionen wie Margaux, Paulliac oder St. Estèphe. Darüber hinaus haben auch die Weine rund um die Stadt Saint-Emilion einen unvergleichlichen Charakter. Neben den guten Tropfen wird hier demonstriert, wie Weinanbau die Genusskultur eines wunderschönen Landstrichs prägen kann.

4. Toskana: Urlaubshighlight mit köstlichem Chianti

Die Toskana ist nicht umsonst eines der beliebtesten Urlaubsziele in Europa. Wer die ehrwürdigen Städte Florenz und Pisa besichtigen möchte und sich für Wein interessiert, ist hier genau richtig. Die Chianti-Berge sind die Grundlage für den gleichnamigen Wein, der weit über Italien hinaus Berühmtheit erlangt hat. Für die nötige Abwechslung sorgen gute Tropfen wie Brunello oder der Vino Nobile de Montepulciano. Freunde süßer Weine freuen sich eventuell über den Dessertwein Vino Santo.

5. Kalifornie n: Der „ Sunshine Stat e “ punktet mit guten Weinen

Kalifornien hat sich in den letzten 50 Jahren zu einer großen und auch hochwertigen Weinregion entwickelt. Gerade die Weinregion Santa Barbara bietet Weinberge mit dem Ausblick aufs Meer und kann mit Tropfen wie Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon und anderen Bordeaux-Rebsorten wie Merlot und Cabernet Franc punkten.

Das Santa Barbara County umfasst verschiedene kleine Weinregionen wie das Santa Maria Valley, das Santa Ynez Valley, Ballard Canyon, Happy Canyon und auch Sta. Rita Hills, die alle ihren eigenen Charakter aufweisen und damit auch jeweils individuelle Tropfen hervorbringen.

Neben dem Santa Barbara County bietet auch das Sonoma County bei San Francisco eine große Fülle an Weingütern. Film-Fans können hier auch dem Weingut von Francis Ford Coppola einen besucht abstatten und neben einem guten Glas Wein auch etwas lebendige Filmgeschichte erleben.

Weinreise planen: Was ist dabei zu beachten?

Wer sich für eine Weinreise interessiert, sollte sich schon im Vorfeld einige Gedanken machen. Auf diesem Weg lässt sich der Trip so gestalten, dass er am Ende auch wirklich unvergesslich wird.

Zu den wichtigsten Aspekten gehört:

1. Die eigenen Weinvorlieben festlegen

In einem ersten Schritt sollten Reisende für sich festlegen, für welche Weine sie sich besonders interessieren. Auf diesem Weg lassen sich die entsprechenden Reiseziele entsprechend eingrenzen. Wer beispielsweise klassische Rotweine liebt, wird eher eine der großen Weinregionen in Frankreich, Italien, den USA oder eventuell auch Südafrika aufsuchen. Geht die eigene Vorliebe hingegen eher zu kraftvollen Weißweinen, stehen die Toskana, viele deutsche Anbaugebiete oder auch Südtirol zur Auswahl.

2. Ziele für Weinreisen s ichten

Im zweiten Schritt lassen sich dann passende Weinregionen sichten. Hier erfahren Reisende auch etwas über die Kultur der jeweiligen Region und können sich am Ende für ein Ziel entscheiden, welches besonders das eigene Interesse geweckt hat.

3. Art d er Reise festlegen

In einem nächsten Schritt sollten interessierte Weinfreunde die Art der Reise bestimmen. Hier besteht die Wahl zwischen einer Rundreise oder einer festen Reisestation, von der aus die Umgebung erkundet wird. Die erste Variante bietet die Möglichkeit, möglichst viel kennenzulernen, während ein fester Urlaubsort dafür sorgt, dass sich die betreffende Region noch viel intensiver kennenlernen lässt.

4. U nterkunft buchen

Je nach Art der Weinreise wird es wichtig, eine oder mehrere Unterkünfte zu buchen. Nicht selten lassen sich hier in den Regionen auch Hotels finden, die selbst mit der Weinkultur verknüpft sind. So lässt sich die besondere Stimmung auch im eigenen Hotel einfangen.

5. Anreise klären

Welche Anreise ist beim gewählten Ziel sinnvoll? Welche Alternativen gibt es? Liegt das Ziel der Weinreise auf einem anderen Kontinent, ist wohl der Flug das Anreisemittel der Wahl. Bei näheren Zielen besteht die Wahl zwischen dem eigenen Wagen oder dem Zug. Auf jeden Fall ist es wichtig, sich hier die jeweils vorhandenen Möglichkeiten genau anzuschauen und am Ende eine fundierte Auswahl zu treffen.

Weinreisen sind eine ganz besondere Form von Urlaub

Weinreisen gehören zu den besonderen Arten, seinen Urlaub zu verbringen. Für Weinfreunde werden hier Genuss und die Reise in eine sehr ansprechende Region geschickt miteinander verknüpft. Die verschiedenen Reiseziele sind sehr vielfältig und bieten für jeden Weingeschmack passende Möglichkeiten. Wer den Trip gut plant, kann am Ende einen wunderschönen Urlaub erleben.