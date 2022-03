Mehr Motivation im Alltag – Das sind die Grundlagen

Könnten wir in unserem Leben nicht noch viel mehr erreichen, wenn wir etwas mehr Energie zur Verfügung hätten? Hin und wieder mangelt es uns an der nötigen Motivation um mit Gründlichkeit an unseren Zielen zu arbeiten. Doch was können wir tun, um in unserem Alltag für diesen positiven Einfluss zu sorgen? Einen Blick auf die wichtigsten Tipps wagen wir hier in diesem Artikel.

Klare Ziele formulieren

In einem ersten Schritt müssen wir definieren, wohin wir überhaupt gehen wollen. Es gilt klare Ziele zu formulieren, die uns unseren Weg zeigen. Im Prinzip tun dies viele Menschen zum Jahreswechsel. Doch die Vorsätze, die dort hin und wieder gefasst werden, reichen noch nicht ganz aus, um von einem konsequent geplanten Ziel sprechen zu können.



In der Praxis bietet sich die SMART-Formel an, um ganz auf dem sicheren Weg zu sein. Sie sieht vor, dass unsere Ziele messbar und attraktiv sind. Auf diese Weise können wir eindeutig feststellen, ob wir sie zum gewünschten Zeitpunkt erreicht haben. Auch ein klares Datum sollte mit ihnen in Verbindung stehen. So können wir ganz genau sehen, ob unser Vorhaben denn vom Erfolg gekrönt war.

Persönliche Erfolge feiern

Eine besondere Aufmerksamkeit verdient die Auswertung unserer Vorhaben nicht nur dann, wenn wir sie verpasst haben. Damit unsere Motivation über einen möglichst langen Zeitraum anhalten kann, ist es außerdem wichtig, dass wir uns unseren Erfolgen widmen. Haben wir viel Zeit und Mühe in das Erreichen eines bestimmten Zieles investiert, so muss das gefeiert werden. Nur auf diese Art und Weise bleiben wir heiß auf die weiteren Erfolge, die noch auf uns warten.



Dies können wir tun, indem wir uns Dinge gönnen, die in unserem Alltag nicht auf dem Plan stehen würden. Zu diesem Anlass bietet sich zum Beispiel der hochwertige Armand de Brignac Champagner an. Champagner bietet nicht nur die Chance zu einem besonderen Genuss, der es uns erlaubt, aus unserem Alltag auszubrechen. Darüber hinaus ist das Getränk schon seit vielen Jahren ein besonderes Symbol für erfolgreiche Leistungen.

Auszeiten gezielt planen

Können wir zu jeder Zeit mit hoher Motivation durch den Alltag fliegen und so unsere Ziele erreichen? Diese Frage müssen wir natürlich verneinen. Stattdessen brauchen wir immer wieder Phasen, in denen wir neue Energie tanken können. Dies kann zum Beispiel ein Urlaub sein, in dem wir komplett auf andere Gedanken kommen können. Im Idealfall gelingt uns ein solcher Ausbruch aus den alten Mustern aber nicht nur einmal pro Jahr. Experten empfehlen aus dem Grund, nicht alle zur Verfügung stehenden Urlaubstage sofort zu nutzen. Besser ist es, sie in einzelne Tranchen zu teilen und damit das Gefühl der Erholung über längere Strecken des Jahres auszukosten. Zudem steht uns nicht nur das Reisen zur Verfügung, um uns für die erbrachten Leistungen zu belohnen.



Vielmehr lohnt es sich, auch im Alltag gezielte Auszeiten einzubauen und dadurch für Erholung zu sorgen. Dies kann zum Beispiel durch einen bewussten Tapetenwechsel gelingen. Durch gezielte Entscheidungen sind wir dazu in der Lage, Veränderungen in unser Leben einzubauen. Dies kann gerade dann sehr hilfreich sein, wenn wir in der Vergangenheit das Gefühl hatten, dass uns unser bisheriges Dasein nicht mehr ganz erfüllen konnte.