Lech am Arlberg: Ideal für Sommer- und Winterurlaub

Einige Regionen der Alpenlandschaft stellen sich im Sommer wie auch im Winter heraus. Die Region Lech am Arlberg gehört definitiv dazu. Im Sommer locken wunderbare Wanderlandschaften, im Winter hingegen der Skisport Urlauber an. Aber was hat die Regionfür Urlauber zu bieten und was gibt es zu beachten?

Lech am Arlberg: Gerade für Wintersportler ein Paradies

Es wird übrigens behauptet, dass die Wiege des Skifahrens am Arlberg steht. Ob dies nun stimmt oder ob es eine reine Idee eines Marketinghinterzimmers ist, darf hinterfragt werden, ob dich die Region wirbt teilweise tatsächlich damit. Fakt ist allerdings, dass rund um den Arlberg ein Skiparadies liegt und Wintersportfreunde regelmäßig anzieht:

– Skigebiete – St. Anton, St. Christoph, Stuben, Lech, Zürs, Salober und Warth gehören alle zu den Skigebieten vom Arlberg. Lech ist das vierthöchste Gebiet und bietet Wintersportfreunden alles, was das Herz begehrt. Es gibt 300 Skiabfahrtskilometer, 200 Kilometer zum Tiefschneefah ren und 88 moderne Lifte. Was will der Skifahrer mehr?

– Winterwandern – wer lieber wandert, der finden in Lech traumhafte Winterlandschaften vor der Tür. Diverse präparierte Winterwanderwege trotzdem dem Wetter und verlocken zum Spazierengehen. Rund 40 Kil ometer sind ständig präpariert und bestens begehbar. Entlang der Wanderwege warten natürlich Stuben und Restaurants zum Einkehren.

– Langlauf – wer weniger interessiert an Pisten als an Langlaufstrecken ist, der ist in Lech richtig. 27 Kilometer Trainingsge lände warten auf Langläufer, die Loipen sind oft exklusiv für diese Sportart gedacht. Störende Pistenstürmer rasen also nicht entlang des eigenen Weges.

Das ist natürlich nicht alles. Auch Freestyler haben ihre Chance in Lech am Arlberg. Wer gerne entfernt der Pisten fährt, braucht ebenfalls nicht auf unsicherem und gefährlichem Terrain sein Glück versuchen, da es entsprechende ›Pisten‹ gibt, die durchaus überwacht werden. Geht also doch etwas schief, sind Helfer rasch vor Ort.

Atemberaubende Hotelauswahl

Früher war es so, dass Reisende und Familien ein Hotel buchten und mit dem Vorlieb nahmen, was sie vorfanden – oder was der bunte Reiseprospekt versprach. In der Realität schien der Prospekt oft irgendeiner fernen Realität anzugehören, denn vor Ort war nichts davon zu finden, was vollmundig angepriesen worden war. Zum Glück ist das heute anders, denn jeder Urlaubsinteressierte braucht nur wenige Fingerbewegungen und Mausklicks, um der Unterkunft samt Erfahrungen auf den Zahn zu fühlen.

Rund um Lech am Arlberg finden Reisende – abhängig von der Jahreszeit – zig Unterkünfte vor:

– Verwöhnhotels – all inklusive, alles unter einem Dach . Mehr als e in gutes Hotel in L ech am Arlberg , d as von Speis, Trank, über Wellness und Anwendungen alles bie te t , ist am Arlberg natürlich vorhanden. Der Clou ist, wenn das Hotel auch den Kindergarten anbietet: In diesem Fall können sich Eltern mal richtig entspannen, weil das Kind korrekt und adäquat betreut wird. Nicht selten sind diese Hotels auch diejenigen, die für die Kleinsten auch Ski- oder Rodelkurse anbieten. Etliche Familienhotels werben explizit mit der Kinderbetreuung, die den Eltern ein wenig Urlaub vom Kind gönnen soll.

– Wellness – wie wäre es mit der Rundum-Verwöhnkur? Wellness erwartet Reisende a uch in Lech und wer einmal vollkommen entspannen will, der braucht nicht lange nach Hotels suchen.

– Ferienwohnungen und Ferienhäuser – nicht jeder mag es, in ein Hotel einzukehren. Ferienwohnungen und Ferienhäuser bieten natürlich die absolute Freiheit, ha ben aber den Nachteil, dass sich Urlauber selbst verpflegen müssen. Dafür sind das die günstigen Möglichkeiten, wenn in einer Gruppe verreist wird. Die Kosten lassen sich leicht teilen.

– Erlebnishotels – in Lech am Arlberg gibt es natürlich viele Erlebnish otels. Einige trumpfen in den Wintermonaten mit besonders günstigen Skipässen auf, andere legen noch Gutscheine für Attraktionen oder Sehenswürdigkeiten oben drauf. Urlauber sollten genau nachschauen, ob etwas für ihre Vorlieben mit dabei ist.

Während der Hochsaison kann es bei den Hotels und Unterkünften jedoch eng werden. Die Region ist begrenzt und wer zu spät kommt, der mag eventuell leer ausgehen.

Highlights der Region

Die Ortschaft Lech hat eine lange Tradition. Sie wurde von den Walsern aus dem Kanton Wallis gegründet und war lange Zeit als Tannberg bekannt. Lech und die Region liegen in einer Höhe von 1.450 bis 2.450 Metern und bietet ein echtes Erlebnis. Dieses wäre übrigens ohne die Flexenstraße gar nicht möglich gewesen. Ohne diese erste Straße hätte es weder Handel noch Fremdenverkehr gegeben. Aber welche Highlights gibt es heute?

– Biwakdorf – das passt natürlich nur im Sommer, doch wer einmal in einem modernen Biwak nächtigen will, der kann das tun. Am Fuße des Stierlochkopfs warten die Hütten, in denen bis zu vier Personen schlafen können.

– Formarinsee – inmitten des Gebirges von Lech wartet der See mit echtem smaragdgrünem Wasser. Am Ufer steigt die Rote Wand auf, die zum zweithöchsten Berg gehört. Sie besteht aus rotem Kalkgestein.

– Grüner Ri ng – er besteht aus drei Etappen und ist für Wanderer ein Highlight . Der Sage nach warten Fabelwesen auf Wanderer: auf dem Taurin am Stierlochkopf, Kritzeleien im Sagenwald. 35 Sagen werden bei der Wanderung erkundet. Die Wanderroute geht über 28,5 Kilomet er und wird meist auf drei Tage eingeteilt.

Das sind natürlich nur wenige Beispiele. Rund um Lech am Arlberg gibt es unglaublich viel zu sehen und zu entdecken. Das Schöne: Für Groß und Klein ist ausreichend mit dabei.

Fazit – wie wäre es mit einem Besuc h in Lech?

Lech am Arlberg – Wintersportfreunden stehen sofort die Herzchen in den Augen, doch auch Sommerurlauber wissen die Region für ihre Reichhaltigkeit und Vielfalt zu schätzen. Wo sonst lassen sich ganze 35 Sagen auf einer Wanderung entdecken und erkunden? Wer lieber die Pisten besteigt, der wird nicht enttäuscht. Die Region hat grandiose Skigebiete und auch Anfänger kommen hier vollends auf ihre Kosten. Genächtigt werden kann in einem der vielen Hotels, Pensionen oder auch in Ferienunterkünften. Wer im Sommer verreist, der hat die Chance, direkt auf einem der Campingplätze einzukehren und somit sein Eigenheim auf Rädern direkt nach Lech zu verlegen.