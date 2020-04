Poker, Blackjack oder Baccarat – Was ist die beste Wahl?

Lange Zeit war Poker unangefochten an der Spitze der beliebtesten Casinospiele. Das lag nicht nur daran, dass es sich auch hervorragend mit einer Runde von Freunden spielen lässt. Auch die Darstellung von Poker in der Popkultur trug zur Geläufigkeit des Spiels bei. In den letzten Jahren hat sich das Bild allerdings gewandelt. Viele neue online Casinos konzentrieren sich heute auf andere Casino-Klassiker wie Blackjack oder auch Baccarat aber auch auf verschiedene Slots. Poker taucht höchstens noch am Rande des Programms auf. Natürlich gibt es immer noch einige Anbieter, die sich auf verschiedene Pokervarianten spezialisiert haben. Trotzdem hat der Poker-Hype eindeutig seinen Zenit überschritten. Sind die Blackjack und Baccarat besser als Poker, oder handelt es sich dabei einfach um eine Modeerscheinung?

Eine Frage des Geschmacks

Die Vorliebe für eines dieser Spiele dürfte bei vielen Casino-Fans eine persönliche Präferenz sein. Beim Poker geht es häufig etwas langsamer zu als, da sich die Spieler ihr Züge gut überlegen müssen. Beim Blackjack und beim Baccarat gibt es hingegen für jede Kartenkombination klare Regeln, was den nächsten Spielzug angeht. Die Entscheidung, ob noch eine Karte gefordert wird, ist also schnell gefallen. Ungeduldige Zeitgenossen dürften daher mehr Freude an den beiden letztgenannten Spielen haben. Poker und Baccarat sind auch deutlich geselliger als Blackjack, das im Zweifelsfall auch alleine gegen den Croupier gespielt werden kann. Auch in dieser Hinsicht beeinflusst also der persönliche Geschmack die Auswahl.

Wo gibt es die besten Gewinnchancen?

Auch was die Gewinnchancen angeht, gibt es große Unterschiede zwischen den drei Varianten. Beim Poker hängt die Chance, zu gewinnen, maßgeblich vom Können des Spielers sowie der anderen Teilnehmer ab. Wer wenig Emotionen preisgibt und eine gute Beobachtungsgabe hat, kann beim Poker seine Chancen auf einen Gewinn optimieren. Bei Blackjack und Baccarat ist das nicht der Fall. Hier entscheiden allein die Gesetze der Statistik über Sieg oder Niederlage, sofern die Ziehregeln eingehalten werden. Dabei hat Blackjack im Vergleich zu Baccarat den geringeren Hausvorteil. Wer seine Chancen auf einen Gewinn maximieren möchte, wählt daher in der Regel Blackjack. Allerdings gilt der niedrige Hausvorteil nur dann, wenn alle Spieler immer den richtigen Zug machen. Sobald einer der Spieler Fehler macht, steigt auch der Hausvorteil.

Anfänger und Fortgeschrittene

Große Unterschiede bei der Spielwahl gibt es auch zwischen neuen Casinogästen und Fortgeschrittenen. Gerade Poker ist nicht besonders anfängerfreundlich. Überlegene Mitspieler können die Schwächen eines Neulings ausnutzen und ihn bis aufs letzte Hemd ausziehen. Das ist keine besonders angenehme Vorstellung. Wer sich zum ersten Mal an einem Casino-Spiel versucht könnte daher auf Blackjack setzen, das von allen drei Spielen die einfachsten Regeln hat. Auch wer das Spiel nicht perfekt beherrscht, kann hier gute Gewinnchancen erzielen. Um den Hausvorteil zu minimieren bedarf es allerdings einiger Erfahrung. Daher ist auch Baccarat eine gute Wahl für Anfänger, auch wenn die Regeln auf Anhieb etwas komplizierter Anmuten. Wer sich nicht allzu sicher ist, sollte zunächst mit niedrigen Einsätzen spielen, bis er ein gutes Gefühl für das Spiel hat.

Kriterien wie Hausvorteil und der Umfang der Spielregeln können allenfalls eine Orientierung bieten. Am wichtigsten ist bei der Auswahl eines Casinospiels immer noch der Spaßfaktor.