Online Geld verdienen – geht das eigentlich wirklich?

Wer träumt nicht auch davon, irgendwo in der Hängematte zu sitzen und nebenbei ganz einfach und über das Internet viel Geld zu verdienen. Und wenn einigen Influencern in den sozialen Medien Glauben schenken möchte, dann ist das auch super einfach und für jedermann sofort umsetzbar. Doch wie Sie nun vermutlich schon ahnen, so einfach ist das Ganze leider nicht. Wie es aber vielleicht dennoch möglich sein kann, online nebenbei eine wenig Geld zu verdienen, erfahren Sie im Folgenden.

Welche Möglichkeiten gibt es, um online Geld zu verdienen?

Die Varianten, wie man im Internet nebenbei ein wenig Geld verdienen kann, sind unglaublich vielseitig. Denn wie auch sonst immer, wenn es um das Internet geht, ist es auch beim Geldverdienen so, dass es quasi nichts gibt, das es nicht gibt. Einige Menschen verdienen damit Geld, dass sie sich beim Essen live filmen lassen, oder bizarre Dinge bei YouTube hochladen. Aber wenn wir uns den realistischen Dingen widmen, mit denen Sie auch als Laie und ohne nennenswerte Reichweite Geld verdienen können, so sind die Möglichkeiten schon erheblich geringer.

Unter anderem könnten Sie aber zum Beispiel online Geld anlegen und damit das Geld für Sie arbeiten lassen. Dies wird Sie bei einer geringen Einlage zwar nicht über Nacht reich machen, aber es kann ein Anfang sein. Und zudem sind die Konditionen im Internet meist deutlich besser als bei der Bank vor Ort. Im Internet erhalten Sie auch die Chance, in neue und innovative Dinge zu investieren, die ihre Bank so gar nicht anbieten wird.

Besonders Anfänger sollten sich aber vorab immer gut informieren und zunächst einmal mit kleinen Beträgen starten.

Wenn Sie noch ein wenig mehr Nervenkitzel suchen, könnten Sie ihr Glück auch einmal in einem online Casino versuchen. Dabei können Sie ganz bequem vom Sofa aus alle bekannten Spiele wie Black Jack oder Roulette spielen und vielleicht auch noch den Jackpot knacken.

Dies ist aber natürlich mit einem hohen Risiko verbunden und sollte nur mit „Spielgeld“ versucht werden.

Falls Sie lieber auf der sicheren Seite unterwegs sein möchten, dann könnten Online-Umfragen für Sie interessant sein. Hierbei erhalten Sie regelmäßig neue Umfragen, die Sie in Ruhe von überall aus ausfüllen können und dafür jeweils einige Euro erhalten. In guten Wochen kann so schnell einmal nebenbei ein Betrag von über 100 € zusammenkommen.

Ebenfalls eine risikolose Art, den ein oder anderen Euro zu verdienen, ist das Testen von Apps oder Spielen. Dies funktioniert ein wenig ähnlich wie die Umfragen: Sie erhalten bei bestimmten Apps und Spielen eine kleine Provision, wenn Sie bestimmte Level erreichen, oder nach der Testphase Fragen zur App beantworten. Hiermit helfen Sie den Entwicklern dabei, die App zu verbessern, haben Spaß und verdienen zudem noch ein kleines Taschengeld. Klingt nach einem fairen Deal!

Finger weg von zu großen Versprechen!

Im Internet kann man in der Tat nebenbei Geld verdienen. Wenn man aber kein Influencer ist, oder ganz besondere Kenntnisse, dann wird dies erst einmal nicht zu großem Reichtum führen. Wer online verspricht, Sie über Nacht reich zu machen, hat meist nichts Gutes mit Ihnen im Sinn. Fallen Sie nicht auf Betrüger herein. Seien Sie also vorsichtig und bleiben Sie realistisch!