Nervenkitzel für Stars: Prominente und das Glücksspiel

Wenn man schon alles erreicht hat und Geld keine Rolle mehr spielt, braucht man eine Form von Nervenkitzel und Abwechslung, die normales Gaming oder Trendsportarten nicht bieten können. Eine Form des Zeitvertreibes, die fast so alt ist wie unsere Menschheit, ist das Glücksspiel: Das Unwägbare, das Eingehen von Risiken und die Verlockung großer Gewinne haben immer wieder auch berühmte und reiche Leute davon überzeugt, das Schicksal herauszufordern.

Besonders beliebt: Poker



Eine Form von Glücksspiel, die sich unter Prominenten besonderer Beliebtheit erfreut, ist das Pokern. Bei diesem Kartenspiel kommt es nicht nur darauf an, die richtigen Karten auf der Hand zu haben, es braucht auch die Coolness, langfristig richtige Entscheidungen zu treffen und das eigene Blatt richtig zu verkaufen. Gerade Schauspieler rechnen sich hier gute Chancen aus. Kein Wunder also, dass es in Hollywood eine regelrecht Untergrundszene für Poker gibt, bei der Promis um höchste Einsätze spielen. Diesem Umstand wurde sogar im Film “Mollys Game” ein Denkmal gesetzt. Besonders verrufen hierbei ist Tobey Maguire, der sich unter Experten den Ruf erarbeitet hat, gnadenlos zu spielen. Zu den von Molly Bloom organisierten Spielrunden sollen auch Leonardo di Caprio und Ben Affleck regelmäßig erschienen sein.

Andere Stars, andere Spiele



Der Golfer Tiger Woods gehört zu den bekannten Glücksspielern und setzt in Las Vegas regelmäßig Millionen von Dollars, insbesondere im Blackjack. Pro Spiel umfasst sein Einsatz angeblich stolze 25.000 $. Auch Charlie Sheen, Star von “Two and a half Men”, der wegen Drogen- und Prostituiertenexzessen rausgeworfen wurde, war ein begeisterter Casinogänger mit einem Faible für extreme Einsätze. Auch für Sportwetten interessierte sich der Schauspieler, der mittlerweile angibt, keinerlei Glücksspiel mehr zu betreiben.

Und nicht nur männliche Promis nutzen gern die Möglichkeit, sich beim Spiel einen Nervenkitzel zu verpassen: Auch Playboystar Pamela Anderson besucht angeblich häufig das Casino und nutzt dort vor allem die Slots. Die Sängerin und Songwriterin Gladys Knight, eine der Größten der Soulszene ihrer Zeit, war ebenso dem Glücksspiel verfallen und musste sich sogar in Therapie begeben, um eine Sucht zu überwinden. Sie schwor nicht nur auf Sportwetten, sondern spielte auch für ihr Leben gern Baccarat.

Der Reiz der Vergänglichkeit



Was ist es, was viele Prominente an dieser Beschäftigung anzieht? Neben dem Risiko geht es wohl auch darum, dass vor dem Zufall als großer Gleichmacher ihr Star-Status keine Rolle spielt. Wenn die Würfel gefallen sind, ist es herzlich egal, ob man schon einen Oscar gewonnen hat oder nicht.

