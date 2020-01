Faszination Online-Gaming: Zocken im Internet wird immer beliebter

Das Online-Gaming zählt zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten in den eigenen vier Wänden. Das liegt unter anderem an der großen Zahl verfügbarer Spiele, sodass für jeden Geschmack das passende Angebot parat steht. Ob Rollenspiele, Strategiespiele oder Escape Games, immer besteht die Möglichkeit, neue Herausforderungen anzunehmen und hierbei jede Menge Spaß zu haben. Einige entscheiden sich dafür, die Spiele allein zu erkunden, andere sind von Multiplayer-Games begeistert. Nicht zuletzt haben auch Online-Casinos ihren Weg in die digitale Welt gefunden und sind dort sehr angesagt.

Rollenspiele nach wie vor sehr beliebt

Besonders angesagt sind nach wie vor Online-Rollenspiele. Diese bieten die Möglichkeit, ganz eigene Welten und Charaktere zu erschaffen und der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Ein besonderer Reiz dieses Genres besteht in den Weiterentwicklungen. Durch das Lösen von Quests und das Sammeln von Erfahrungspunkten und Gegenständen ist es möglich, Charaktere zu verbessern, zu trainieren und für große Herausforderungen zu wappnen. Außerdem kommt es immer wieder zu Kämpfen, die ebenfalls Erfahrungswerte bringen und den Spielern neue Waffen bescheren.

Rollenspiele sind unter anderem deshalb so beliebt, weil sie eine Identifikation der Spieler mit der fiktionalen Welt erlauben. Diese wird zu einer Art zweiten Heimat, in der die Spieler sehr viel Zeit verbringen. Viele haben den Ehrgeiz, die Spielwelt bis auf den letzten Meter zu erkunden und alle ihre Geheimnisse zu entschlüsseln. Einige stellen sich dieser Aufgabe alleine, andere bevorzugen das Spielen in Teams. Im letzten Fall ist ein passendes Equipment wie ein modernes Headset sehr nützlich.

Online-Casinos boomen

Im Unterschied zu anderen Online-Spielen geht es in Online-Casinos vor allem um das Glück. Egal ob es um die richtige Zahl beim Roulette oder die passenden Karten beim Black Jack geht, Fortuna spielt bei solchen Online-Games eine entscheidende Rolle. Allerdings lässt sich dem Glück durch eine geeignete Strategie auf die Sprünge helfen. So ist es zum Beispiel beim Online-Poker durch geschicktes Setzen und Bluffen möglich, auch aus einem schlechten Blatt noch eine Menge herauszuholen. Ebenfalls sehr beliebt in Online Casinos sind Slot Machines, aber auch Roulette-Games, wie man sie auf Online-Roulette.com spielen kann, haben viele Fans.

Online-Casinos bieten den Spielern die Möglichkeit, beachtliche Summen zu gewinnen. Hierbei handelt es sich entweder um eine digitale Währung und Freispiele oder um echtes Geld. Viele Spieler sind in solchen Casinos unterwegs, weil sie sich hier einen attraktiven Zugewinn erspielen können. Gerade deswegen ist es wichtig, auf seriöse Anbieter mit einer Lizenz Wert zu legen. So lässt sich verhindern, an schwarze Schafe zu geraten. In einem seriösen Online-Casino herrscht eine angenehme Atmosphäre vor und eine Mischung aus Spielspaß und Nervenkitzel ist gewährleistet.

Multiplayer-Games erzeugen ein Gemeinschaftsgefühl

Multiplayer-Games sind aus der Welt der Online-Spiele nicht wegzudenken. Viele Spieler finden es schön, gemeinsam mit anderen Menschen zu spielen und zusammen Rätsel zu lösen, Kämpfe zu bestreiten oder Welten zu erschaffen. Das Schöne an Online-Spielen ist, dass die Mitspieler nicht mehr allein Freunde und Bekannte aus der Nachbarschaft sind. Stattdessen können die Mitspieler überall auf der Welt sitzen und sich gemeinsam einem Spielvergnügen hingeben.

Die Auswahl an Multiplayer-Games ist denkbar groß. Zu den beliebtesten Genres gehört das sogenannte Battle Royale. Hier sind zumeist 100 Spieler auf einem bestimmten Areal verteilt und müssen sich gegenseitig bekämpfen. Ebenfalls äußerst beliebt sind Echtzeitstrategiespiele. Hierbei bauen sich die verschiedenen Spieler Festungen und Burgen auf und müssen diese vor gegnerischen Angriffen verteidigen. Ein besonders beliebter Vertreter dieses Genres sind die sogenannten MOBAs (Multiplayer Online Battle Arena-Spiele).

Typische Genres für Multiplayer Games sind:

Rollenspiele

Actionspiele

Überlebensspiele

Escape Games

Partyspiele

Simulatoren

Casinospiele

Escape-Games haben eine große Fangemeinde

Escape-Games sind Spiele, bei denen die Spieler aus einem bestimmten Raum oder Gebäude entkommen müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie verschiedene Aufgaben und Rätsel lösen, um schrittweise an Gegenstände und Codes zu kommen. Diese wiederum öffnen Truhen, Schränke und Türen, die letztlich eine erfolgreiche Flucht aus der Gefangenschaft ermöglichen. Es gibt Escape-Games sowohl im Real Life als auch als Gesellschaftsspiele und eben auch online.

Der Reiz von Escape-Games besteht darin, die eigenen Gehirnzellen zu trainieren und teils sehr knifflige Rätsel zu lösen. Das ist im Alleingang möglich, macht aber gerade im Zusammenspiel mit anderen besonders viel Freude. Es gibt zumeist verschiedene Kategorien von Spielen und Rätseln. Wer sich erst einmal mit dem Genre vertraut machen möchte, greift zu Einsteigerspielen. Es gibt aber auch Varianten für Fortgeschrittene und Profis, bei denen die Rätsel besonders anspruchsvoll sind.

Strategiespiele für ein anhaltendes Spielvergnügen

Strategiespiele unterscheiden sich von anderen Online-Spielen dadurch, dass sie kein vorgeschriebenes Ende haben. Während einige Spiele enden, wenn alle Gegner besiegt sind oder die Flucht aus einem Raum gelungen ist, gehen solche Online-Spiele unbegrenzt lange weiter. Die Spieler haben somit die Möglichkeit, ganz in die Spielwelt einzutauchen und zu einem Teil von dieser zu werden. Die investierte Mühe lohnt sich also langfristig und das Spiel kann unbegrenzt lange gespielt werden.

Bei solchen Spielen ist es wichtig, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und die eigene Welt aktuell zu halten. Deswegen entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, solche Spiele nicht nur am heimischen PC, sondern auch unterwegs zu nutzen. Viele Strategiespiele gibt es als kostenlose Apps, die eventuell durch In-App-Käufe ergänzt werden können. Somit ist es möglich, immer und überall zu spielen, sich aktuellen Herausforderungen zu stellen und eventuelle Angriffe abzublocken. Diese Entwicklung verfolgen auch große Konzerne mit Interesse und nehmen sehr viel Geld in die Hand, das sie in die Spielbranche investieren.