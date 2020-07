E-Zigaretten und Zubehör im Großhandel kaufen: Das sind die Vorteile für Händler

Während der Absatz von Zigaretten weiterhin rückläufig ist, sind E-Zigaretten auf dem Vormarsch. Dies bedeutet eine wachsende Zahl von Händlern, die verstärkt auf erfahrene Großhandelspartner setzen.

Wachstumsaussichten hausgemacht – E-Zigaretten als Chance für Händler

Wenn ein Produkt im Trend ist, erleichtert dies den Geschäftserfolg – zum Selbstläufer wird es dadurch allerdings noch nicht. Denn umgekehrt gilt: Wachsende Märkte ziehen umso mehr Teilnehmer an, was den Wettbewerbsdruck schnell erhöht. Die E-Zigarettenbranche zeigt dies besonders anschaulich. Nach schwierigen Jahren des Anlaufs, geprägt von technologischen Sprüngen, folgten die Boom-Jahre, in denen die E-Zigarette zum globalen Mainstream wurde. Inzwischen hat sich das Wachstum auf einem stabilen Level eingependelt; die Branche ist konsolidiert und strebt gleichzeitig neue Umsatzrekorde an.

Für Händler bedeutet dies, dass umso mehr Faktoren genau betrachtet werden müssen. Das beginnt bei Pflichtaufgaben wie dem Marketing, bei dem strenge Richtlinien beachtet werden müssen, bis hin zur strukturellen Aufstellung des Betriebs. Hierbei wird immer deutlicher, dass es sich lohnt, auf einen erfahrenen Partner im Großhandel zurückzugreifen.

Als solcher positioniert sich ein Unternehmen aus Hamburg immer weiter an der Spitze. Die InnoCigs GmbH gilt als Marktführer in der DACH-Region und erweiterte ihre Marktaktivitäten zunächst im deutschen Heimatmarkt; mittlerweile gibt es sogar Standorte in Frankreich und China. Neben dem eigenen Vertrieb online und stationär ist InnoCigs Experte im Großhandel und das bietet Händlern die Chance, von der langjährigen Expertise zu profitieren.

Großhandel heute: Schnelle, kundenfreundliche Konzepte nach Maß

Die Vorteile einer Partnerschaft mit InnoCigs betreffen mehrere Bereiche, wie das Unternehmen offen darstellt. Da wäre zum einen der etablierte Name: Dieser ist im Zielmarkt ein fester Begriff, was Vertrauen beim Endkunden schafft, da die Marke direkt impliziert, dass Vorgaben und Standards eingehalten werden. Bedenkt man die sehr speziellen Rahmenbedingungen der Branche, ist dies auch in rechtlicher Hinsicht ein wichtiger Punkt.

Die Größe von InnoCigs erlaubt ein Sortiment, in dem alle Kategorien abgedeckt werden und die Waren jederzeit rasant schnell verfügbar sind. Schwierigkeiten beim Nachschub sind somit praktisch ausgeschlossen, sei es bei Einsteiger-Paketen, Produkten für erfahrene Dampfer oder für Advanced User wie die sogenannten „Selbstwickler“. Namhafte Marken wie SMOK, Eleaf, Joyetech und Aspire bilden das Fundament für die Auswahl.

Um dem starken Wachstum gerecht zu werden, setzt InnoCigs auf professionelle Partnerschaften. So wurde 2019 per Pressemeldung bekanntgegeben, dass Arvato Supply Chain Solutions künftiger Logistikpartner des Unternehmens sein wird. Für InnoCigs bedeutete das Outsourcing, auf effektive, automatisierte Versandlösungen zurückgreifen zu können und mehr Ressourcen auf das eigentliche Kerngeschäft verwenden zu können. Und in diesen Bereich fällt auch der Großhandel.

Dort wirbt InnoCigs seit 2018 mit einem weiteren Vorteil für Abnehmer. Unter dem Begriff Dropshipping wurde ein Distributionsmodell aus den USA deutschen E-Zigaretten-Händlern zugänglich gemacht. Per Dropshipping können Shops Produkte verkaufen, ohne diese selbst besitzen bzw. lagern zu müssen – dies verringert den logistischen Aufwand genau wie die finanziellen Risiken enorm. Der Händler übernimmt in diesem Fall lediglich noch die Aufgabe, den Endkunden zu erreichen und zum Kauf zu bewegen; nach der Zahlungsabwicklung und der Übermittlung der Daten erfolgt der Versand (im Namen des Partners) direkt von InnoCigs aus, ganz ohne Zwischenstation, was die Zeit bis zum Erhalt der Ware minimiert.