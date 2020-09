Was zuhause gekocht besser schmeckt als vom Lieferservice

Es gibt zahlreiche Gerichte, die in einem Restaurant unbestritten am besten schmecken. Manchmal liegt es einfach daran, dass die Zubereitung sehr aufwendig ist oder spezielle Geräte dafür notwendig sind. Auf der anderen Seite gibt es viele Speisen, die auf vielen Speisekarten in Restaurants zu finden sind, aber selbst gekocht dennoch viel besser schmecken. Dazu gehört beispielsweise das Brathähnchen, das auch Anfängern in der Küche sicher gelingt. Auch die marinierten Rippchen sind zuhause zubereitet viel besser als in den meisten Restaurants. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei Gerichten wie Chili con carne oder Eintöpfen zuhause zudem unschlagbar.

Die Favoriten vom Lieferservice

Das Angebot an fertigen Gerichten vom Lieferservice ist heute enorm. Auch viele Restaurants bieten mittlerweile diese Möglichkeit an. Dabei steht die Pizza weltweit ganz weit oben auf der Lieblingsliste, gefolgt von chinesischem Essen und Sushi. Dabei ist das Zubereiten von Sushi eine Kunst für sich. Nachdem die Restaurants während der Coronakrise geschlossen waren, überrascht es nicht, dass Lieferdienste populärer sind als jemals zuvor. In einigen Ländern kam es zu dreistelligen Wachstumsraten. Die höchste Wachstumsrate hatte, nach einer Auswertung von Google-Suchanfragen, Mexiko zu verzeichnen mit 1223 Prozent. In Deutschland war das Wachstum eher moderat. Es taucht nicht in der Top Ten der Länder mit den meisten Bestellungen auf wie dieser Artikel von Betway zeigt. Im Gegenteil, in Deutschland geht der Trend zum Selbstkochen.

Brathähnchen für Anfänger

Wer im Restaurant ein Brathähnchen bestellt, bekommt in den seltensten Fällen ein frisch zubereitetes Hähnchen auf den Teller. In der Regel sind die Hähnchen vorbereitet, werden warmgehalten oder für jeden Gast noch einmalaufgewärmt. Dabei ist es wirklich einfach, ein Brathähnchen zuhause zuzubereiten. Es lässt sich sehr gut variieren und mit Salaten, in Tacos oder Sandwiches anrichten. Damit die Haut knusprig und das Innere saftig bleiben, gibt es ein paar wenige Tricks. Mit Kräutern, die direkt unter die Haut gesteckt werden, wird das Hähnchen besonders aromatisch. Der Saft bleibt im Fleisch, wenn der Anschnitt nicht direkt nach dem Garzeitende erfolgt. Wenn das Hähnchen noch 15 Minuten im ausgeschalteten Backrohr ruhen kann, bleibt es besonders saftig.

Marinierte und gegrillte Rippchen

Bei den gegrillten Rippchen verhält es sich ähnlich. Damit die Rippchen gelingen, braucht es vor allem Zeit und Hingabe. Beides ist in den meisten Restaurants eher Mangelware. Damit die Rippchen wirklich gut durchziehen, sollten sie schon einen Tag zuvor in der Marinade liegen. Kurz vor dem Grillen kommt noch das persönliche Lieblingsgewürz drauf. Dann geht es bei geringer Temperatur auf den Grill. Wer die notwendige Geduld aufbringt, wird am Ende mit den leckersten Rippchen belohnt.

Suppen und Chili sind gar nicht so schwer

In vielen Restaurants gibt es ausgezeichnete Eintöpfe und Chilis, die mit ein wenig Geschick auch zuhause sogar noch besser gelingen. Professionelle Köche verschwenden nichts. Selbst aus Gemüse- und Fleischresten, wie Schalen, Knochen oder übrig gebliebenem Fleisch, zaubern sie noch etwas Leckeres. Das geht zuhause auch und hilft auch noch dabei zu sparen. Aus Gemüseresten entsteht beispielsweise eine sehr leckere Gemüsebrühe. Beim Chili sind die Variationsmöglichkeiten schier endlos. Jeder kann so sein Lieblingschili mit der ganz persönlichen Note zubereiten.

Hühnersuppe mit Nudeln ist – zuhause zubereitet – ein richtiges Soulfood. Im Restaurant kommt dieses Feeling eher nicht auf. Für die Brühe lassen sich Fleischreste und Knochen verwenden, dazu verschiedenes Wurzelgemüse, wie Kartoffeln, Steckrüben oder Pastinaken. Am besten schmeckt dieses Gericht, wenn Nudeln und Gemüse nicht zu lange kochen und noch ein wenig Biss haben.

Tomatensaucen schmecken selbst gemacht am besten

In Italien ist die Tomatensauce ein wichtiges, traditionelles Element in der Küche. Dabei hat jede Familie ihr ganz persönliches Geheimrezept. Auch in vielen Restaurants gibt es sehr gute Saucen. Doch an eine Hausgemachte kommen die meisten einfach nicht ran. Damit die Sauce zuhause gelingt, ist etwas Zeit notwendig. Sie muss langsam mit dem Fleisch kochen. Es kann Schweine- oder Rindfleisch sein, aber auch Fleischbällchen oder italienische Wurst, die in Tomaten zu einer leckeren Sauce kochen.

Der Klassiker für Gäste – leckere gefüllte Eier

Gefüllte Eier sind bei Garten- und Cocktailpartys sehr beliebt. Wer sie zuhause selbst zubereitet, kann Konsistenz und Geschmack selbst bestimmen. Die Füllung soll cremig und weich sein, aber nicht zu dick und sie soll auch nicht auseinanderlaufen. Mit geräuchertem Salz und gemahlenem Pfeffer, dazu ein wenig Bacon oder schwarzen Trüffeln werden sie zu etwas ganz Besonderem.

Risotto aus der eigenen Küche

Wer kein erfahrener Hobbykoch ist, für den kann ein Risotto eine kleine Herausforderung sein. Doch eine Zutat ist bei diesem Gericht wichtig, die es in vielen Restaurants nicht gibt: Zeit. Ein gutes Risotto muss langsam garen. Doch im Restaurant wollen die wenigsten Gäste lange auf ihr Essen warten. Mit Kalbfleisch, frischen Pilzen und Parmesan wird es am Ende besonders lecker.

Das perfekte Steak

Was das perfekte Steak ist, hängt von den persönlichen Vorlieben ab. Im Restaurant ist nicht immer gewährleistet, dass das teure Gericht genau so wird, wie der Gast es am liebsten isst. Zuhause kann jeder selbst die Qualität des Fleisches und die Temperatur bestimmen.Hochwertiges Fleisch gibt es in vielen Supermärkten, regional hergestelltes Fleisch auf dem Bauernmarkt oder beim Metzger des Vertrauens. Mit einem einfachen Kohlegrill gelingt das Steak ganz sicher für die ganze Familie, zu deutlich geringeren Kosten als im Restaurant.