Unzufrieden mit dem eigenen Körper? – das sind die kleinen und großen Makel

Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper ist nicht nur hierzulande weit verbreitet. Bereits Jugendliche finden zahlreiche Makel an sich und spätestens im Erwachsenenalter ist der Wunsch nach Veränderung häufig groß. Insbesondere der Bauch wird von vielen Menschen als Problemzone wahrgenommen, aber auch die Augen und die Brüste entsprechen häufig nicht den individuellen Idealvorstellungen. Immer mehr Menschen entscheiden sich deshalb dafür, der Natur auf künstlichem Wege etwas unter die Arme zu greifen. So werden Schönheitsoperationen beispielsweise genutzt, um das Gesicht zu optimieren, Schönheitsflecke loszuwerden oder sich von einem Fehlbiss zu befreien.

Unzufriedenheit schon in jungen Jahren

Eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper setzt häufig schon in jungen Jahren ein. Gerade einmal gut die Hälfte der Mädchen zwischen 11-18 Jahren ist zufrieden mit dem eigenen Körper. Bei den Jungen dieser Altersgruppe sind es in der Regel etwas mehr als zwei Drittel. Das bedeutet, dass eine beachtliche Zahl an Minderjährigen Makel am eigenen Körper feststellt und sich eine Veränderung wünscht. Insbesondere ab dem Wechsel in die Oberschule ist diese Entwicklung zu beobachten.

Das liegt unter anderem daran, dass sich die Wahrnehmung der eigenen Person verschiebt. Bis in die Grundschule hinein dominiert das Bild, das wir durch das Feedback von Familienmitgliedern bekommen. Diese meinen es zumeist gut mit einem und stärken das Selbstbewusstsein. Mit dem Beginn der Pubertät nimmt man sich selbst viel stärker wahr und vergleicht sich mit anderen Mitgliedern der Peergroup oder mit Prominenten. Schnell fallen einem Dinge auf, die einem zuvor nicht gefallen oder die bei anderen vermeintlich schöner sind.

Die Gesichtschirurgie beseitigt kleine und große Problemzonen

Das Gesicht ist quasi die Visitenkarte eines Menschen. Im Laufe der Jahre schleichen sich jedoch Falten und Grübchen ein, die das persönliche Selbstbild verfälschen. Deswegen wird das Gesicht von vielen Menschen als Problemzone wahrgenommen. Beim Blick in den Spiegel sehen sie hier als erstes, wenn sich Zeichen der Alterung zeigen. Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr Betroffene dafür, auf die Hilfe der Gesichtschirurgie zurückzugreifen.

Diese bietet ganz unterschiedliche Verfahren wie Lidstraffungen und Faltenkorrekturen, die dafür sorgen, dass ein Gesicht wieder jugendlich und frisch aussieht. Ganz allgemein wird zwischen Oberlidstraffungen und Unterlidstraffungen unterschieden. Beide Verfahren dienen dazu, die Augen voll zur Geltung zu bringen und Zeichen der Alterung zu beseitigen. Außerdem kann Falten mit Botox und Fillern der Kampf angesagt werden und auch ein Facelift beziehungsweise ein Gesichtslift mit Eigenfett wird gerne genutzt.

Der Bauch – die Problemzone der Deutschen schlechthin

Im Erwachsenenalter wird diese Situation nicht besser. Im Gegenteil geben nur noch 47% der in einer repräsentativen Studie befragten Deutschen an, mit ihrem Körper zufrieden zu sein. Bei den Männern sind es mit 53% gut die Hälfte, während es bei den Frauen mit 41% deutlich weniger als jede zweite ist. Die fehlende Zufriedenheit mit dem eigenen Körper, die in der Pubertät einsetzt, hält somit im Erwachsenenalter an und verstärkt sich sogar noch.

Am unzufriedensten sind sowohl Männer als auch Frauen mit ihrem Bauch. 46,2% der Männer sehen hierin eine Problemzone, wohingegen es bei den Frauen 53,1% sind. Entsprechend geben beide Geschlechter an, dass sie sich in Sachen Schönheitsoperationen am ehesten eine Fettabsaugung vorstellen könnten. Mit dem Verlust von Fett ist es aber nicht getan. Der Bauch soll nicht nur dünn, sondern auch straff und jugendlich sein. Deswegen würden sowohl Männer als auch Frauen eine Bauchdeckenstraffung in Betracht ziehen.

Augenlasern ist bei Männern stark nachgefragt

Ein Nachlassen der Sehkraft wird von vielen Männern als Makel empfunden. Sie sehen in einer Brille ein notwendiges Übel, das für alte Leute unumgänglich ist. Da sich die Männer selbst aber als noch jung charakterisieren, kommt das Tragen einer solchen Sehhilfe für sie nicht in Frage. Stattdessen versuchen sie, mittels Augenlasern ihre alte Sehkraft wiederherzustellen und sich die eigene Jugendlichkeit noch etwas länger zu bewahren.

Zum Augenlasern gehören ganz unterschiedliche Verfahren und Methoden, mit denen eine Weitsichtigkeit ebenso behandelt werden kann wie eine Kurzsichtigkeit. Außerdem ist es mit den einzelnen Therapieformen möglich, eine Hornhautverkrümmung auszugleichen und erfolgreich gegen Alterssichtigkeit vorzugehen. Das gilt zumindest dann, wenn keine Krankheit wie eine Hornhautentzündung oder eine andere Beeinträchtigung der Augen vorliegt.

Immer mehr Frauen entscheiden sich für eine Brustvergrößerung

Kleine Brüste haben physische Vorteile, da sie den Rücken nicht belasten. Allerdings führen sie häufig zu psychischen Beeinträchtigungen. Frauen mit kleiner Körbchengröße haben gelegentlich das Gefühl, nicht weiblich genug zu sein, und schämen sich ihrer Umwelt gegenüber. Die Folge ist, dass sie Situationen wie einen Freibadbesuch vermeiden, was die persönliche Freiheit einschränkt. Zudem trauen sie sich häufig nicht ohne einen Push-Up BH aus dem Haus, sondern tragen selbst bei hohen Temperaturen einen Büstenhalter. Das kann die Lebensqualität deutlich einschränken. Eine Brustvergrößerung gehört daher zu den Eingriffen, die viele Frauen für sich in Erwägung ziehen. Zudem ist insbesondere nach Schwangerschaften aber auch im fortschreitenden Alter die Nachfrage nach einer Bruststraffung recht hoch.

Muttermale gelten längst nicht mehr als Schönheitsfleck

Muttermale werden häufig bis heute „Schönheitsfleck“ genannt, ihr positives Image haben die Leberflecke aber längst verloren. Galten sie früher als ein Zeichen der Schönheit, mit dem sich vor allem Fernsehstars gerne zeigten, so verbinden viele Menschen mit Muttermalen heute eher die Gefahr von Hautkrebs. Deswegen ist es wichtig, gutartige und bösartige Hauttumore zu entfernen, um so die Schönheit zu erhalten und der Gesundheit einen Dienst zu erweisen. Die Schönheitschirurgie ermöglicht es zudem, unschöne Narben zu beseitigen und der Haut somit ein glattes und attraktives Aussehen zu geben.

Fehlbisse werden als unschön wahrgenommen

Fehlbisse werden von vielen Menschen als Makel wahrgenommen. Ein schönes, ebenes Lächeln ist hingegen ein Schönheitsideal, das zahlreiche Leute anstreben. Mit einer kieferorthopädischen Behandlung ist es möglich, Zahnfehlstellungen und Fehlbisse effektiv zu therapieren. Das gilt sowohl für angeborene als auch für erworbene Fehlstellungen, die auch als Dysgnathien bezeichnet werden. Unter anderem lassen sich durch einen solchen Eingriff ein Über- und Unterbiss behandeln,aber auch ein Deckbiss und ein Kreuzbiss können überwunden werden. Bei einem Eingriff kommen moderne Technologien und Behandlungsverfahren zum Einsatz, um den Eingriff so schmerzlos und das Ergebnis so perfekt wie möglich zu machen.