Unsere Stars lieben das Casino

Der Nervenkitzel im Casino ist für viele Stars ein gern geschätztes Hobby. Hier treffen Hobbyspieler auf echte Profis und wenn man Glück hat, kann man an Orten wie Las Vegas oder Monaco auch schon mal einen echten Filmstar oder Musiker in den luxuriösen Spielbanken antreffen. Auf welche Stars man sich gefasst machen kann, haben wir herausgefunden!

Berühmt durch Casinogewinn

Nicht alle Casino-Berühmtheiten sind echte Superstars. Tatsächlich haben es auch einige Menschen geschafft, durch einen besonders hohen oder verrückten Gewinn zu Ruhm und Ehre zu kommen. Der Milliardär Kelly Packer war dank eines Gewinns im MGM Casino in aller Munde. Er gewann nicht nur einen Betrag von angeblich 40 Millionen Dollar, sondern ließ auch andere Menschen an seinem Gewinn teilhaben. Dazu gehörte beispielsweise die Kellnerin, die mit einem Trinkgeld von einer Million nach Hause gehen durfte. Auch der Veteran Elmer Sherwin wurde mit 76 Jahren zur Berühmtheit. Nur wenige Stunden nachdem das Mirage Casino seine Tore zum ersten Mal eröffnet hatte, traf er den großen Jackpot und gewann 4,6 Millionen Dollar. Die Summe steckt er in eine Weltreise. 16 Jahre später wurde Sherwin erneut zum Glückspilz. Diesmal gewann der nun 92-jährige eine Summe von 21 Millionen Dollar. Das Geld gab er diesmal jedoch nicht für sich aus, sondern spendete einen Großteil an die Betroffenen von Hurrikan Katrina. Auch im Online Casino wurde bereits abgesahnt. Einer der höchsten Gewinne soll an John Heywood gegangen sein. Er durfte sich 2015 bei dem Spiel Mega Moolah von Mircogaming über mehr als 17 Millionen Dollar freuen. In welchem Online Casino er spielte, ist nicht ganz klar, denn das Spiel wird bei zahlreichen Plattformen angeboten. Im Online Casino Test schneidet beispielsweise Slotty Vegas Casino als Anbieter von Microgaming-Spielen besonders gut ab.

Stars im Casino

Einige Stars und Sternchen zelebrieren ihre Liebe zum Casino besonders gern. Dazu sollen auch Promis wie Céline Dion und Mariah Carey gehören, die in Las Vegas lange Zeit Konzertresidenzen hatten. Dazu zählen natürlich auch viele andere Musiker, darunter Legenden wie Elvis und Frank Sinatra, aber auch Popsternchen wie Lady Gaga und Christina Aguilera. Mit einem Verdienst in Millionenhöhe ist der Besuch in der Spielbank wohl keine große Sache, der Nervenkitzel bringt trotzdem jede Menge Spaß. Auch Filmstar Leonardo DiCaprio soll ein leidenschaftlicher Spieler sein. Lange Zeit wurde spekuliert, ob er die namenlose Berühmtheit aus der Filmbiografie Molly’s Game sein könnte. Molly Bloom sprach in diesem Film über eine Celebrity, die regelmäßig an ihren High-Stake-Pokerspielen teilgenommen haben soll. Dass Leonardo DiCaprio nicht gemeint war, wurde schnell klar. Nun soll man sich relativ sicher sein, dass der Schauspieler Tobey Maguire der Pokerstar gewesen sein soll. Für ihn soll die mentale Herausforderung des Spiels den Reiz ausgemacht haben. Der Australier Hugh Jackman soll zwar nicht ins Casino gehen, jedoch leidenschaftlich gern Lotto spielen.

Das Erlebnis im Casino ist für viele Menschen ein besonderer Spaß. Auch viele Stars und Sternchen tummeln sich daher in den Spielbänken und genießen die Atmosphäre von Luxus und Eleganz. Wer etwas Glück hat, kann in einigen der großen Casinos auch schon einmal mit einem Filmstar am Tisch sitzen. Dabei noch ein Pokerface zu behalten, wird allerdings schwer.