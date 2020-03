Slots vs. Roulette – welches ist das beste Casinospiel?

In Casinos werden viele Spiele angeboten und wie fast in allen Lebensbereichen, diskutieren auch Gambler darüber, welches Spiel nun das Bessere ist. Gerade Live-Spiele lassen sich wunderbar vergleichen, da sie nun mal sehr ähnliche Voraussetzungen haben und in Echtzeit ablaufen. Aber wo kommt mehr Nervenkitzel auf? Ist es bei den Slots, die mit allerlei Finessen aufwarten, oder doch beim Roulette, dem ein klassischer Charme anhaftet und das als das fairste Spiel bezeichnet wird? Dieser Artikel schaut sich die beiden Casinospiele einmal genauer an.

Live-Action und klassische Atmosphäre: Die Vorzüge von Roulette

Roulette besitzt einen ganz besonderen Charme, der in der Vergangenheit in unzähligen Filmen und in Sprichwörtern ausgeweitet wurde. Das klassische Spiel ist mit dem gehobenen Ambiente eines Casinos verbunden, in der Vorstellungen tummeln sich die Roulettespieler in adretter Kleidung und Abendgarderobe, teils mit einem Gläschen Alkohol in der Hand, um den Tisch und warten darauf, dass die Kugel an ihren Platz fällt. Die Vorzüge:

Stimmung – ob direkt im Casino oder auch in Online-Spielstätten unter Einbeziehung eines Live-Spiels, ist die Stimmung unterschwellig gespannt und aufregend.

– ob direkt im Casino oder auch in Online-Spielstätten unter Einbeziehung eines Live-Spiels, ist die Stimmung unterschwellig gespannt und aufregend. Leichtigkeit – Roulette ist eines der Spiele, das nicht gelernt werden muss. Natürlich gibt es auch hier Strategien, doch ist deren Erfolg eher auf den Versuch des geringsten Verlustes aufgebaut. Letztendlich gilt nur eine Farbe oder eine Zahl. Das war es. Auch absolute Laien können innerhalb weniger Minuten an einem Spiel teilnehmen und auf einen Gewinn hoffen.

– Roulette ist eines der Spiele, das nicht gelernt werden muss. Natürlich gibt es auch hier Strategien, doch ist deren Erfolg eher auf den Versuch des geringsten Verlustes aufgebaut. Letztendlich gilt nur eine Farbe oder eine Zahl. Das war es. Auch absolute Laien können innerhalb weniger Minuten an einem Spiel teilnehmen und auf einen Gewinn hoffen. Ehrlich – Roulette ist das ehrlichste Glücksspiel, da es rein auf Glück basiert. So wie es (Manipulationsfreiheit vorausgesetzt) unmöglich ist, bewusst die Lottozahlen vorherzusagen, so fällt auch beim Roulette die Kugel nur zufällig in das Feld.

Ein weiterer Vorteil ist die Dauer des Spiels. Roulette lässt sich – gerade online – schnell spielen. Während sich andere klassische Spiele wie Poker oder BlackJack über eine gewisse Zeit hinziehen, so bietet sich Roulette für das »schnelle Spiel für zwischendurch« an. Es muss gesetzt werden, die Scheibe dreht sich, die Kugel fällt – und Sieg oder Niederlage stehen fest.

Weniger Trubel, mehr Technologie: Die Vorteile von Slots

Slots, auch als Spielautomaten bekannt, mögen zwar nicht diesen Charme besitzen oder tief in eine gewisse Atmosphäre eingebunden sein, dennoch dienen sie als ideale Spielangebote. Sie sind unaufgeregt, erlauben das private Spiel, reduzieren Interaktionen auf ein Minimum und sie werden niemals langweilig:

Einzelspiel – während sich am Roulettetisch mehrere Personen tummeln, sitzt oder steht ein Slotspieler allein vor dem jeweiligen Automaten. Somit ist das Spiel ideal, um eine ernsthafte Ablenkung zu finden und sich während des Vergnügens nicht mit anderen Menschen beschäftigen zu müssen. Der Spieler und der Automat werden eine Einheit.

– während sich am Roulettetisch mehrere Personen tummeln, sitzt oder steht ein Slotspieler allein vor dem jeweiligen Automaten. Somit ist das Spiel ideal, um eine ernsthafte Ablenkung zu finden und sich während des Vergnügens nicht mit anderen Menschen beschäftigen zu müssen. Der Spieler und der Automat werden eine Einheit. Kleinsteinsätze – in der Regel können bei Slots schon geringste Einsätze genutzt werden. Bei Einsätzen von 10 Cent und mehr können Spieler ihr Budget bestens im Auge behalten und brauchen vor allem keine großen Beträge mit ins Casino nehmen.

– in der Regel können bei Slots schon geringste Einsätze genutzt werden. Bei Einsätzen von 10 Cent und mehr können Spieler ihr Budget bestens im Auge behalten und brauchen vor allem keine großen Beträge mit ins Casino nehmen. Abwechslung – Slots sind in allen Casinos, Spielbanken und Spielhallen zugegen. Innerhalb eines Hauses gibt es aus Platz- und Vertragsgründen zwar oft nur Geräte einzelner Hersteller, doch ist es ein Leichtes, die Geräte zu variieren. In Online-Casinos entfällt das Problem mit den Platzbeschränkungen natürlich, auch die Hersteller variieren hier häufiger.

– Slots sind in allen Casinos, Spielbanken und Spielhallen zugegen. Innerhalb eines Hauses gibt es aus Platz- und Vertragsgründen zwar oft nur Geräte einzelner Hersteller, doch ist es ein Leichtes, die Geräte zu variieren. In Online-Casinos entfällt das Problem mit den Platzbeschränkungen natürlich, auch die Hersteller variieren hier häufiger. Einfachheit – gleiche Symbole, bestimmte Symbole in einer Reihenfolge – wie das Spiel funktioniert, ist leicht zu verstehen. Zudem hängt die Spielbeschreibung an jedem Slot.

Slots gibt es heute in unzähligen Varianten, Themenwelten und auch Ausprägungen. Die Anzahl der Walzen variiert, es gibt diverse Gewinnlinien und natürlich Bonusspiele. Allgemein ist es kein Wunder, dass die Slots das kleine Spiel beherrschen.

Beide Varianten auch online spielbar

Es wurde schon angedeutet, dass sowohl das Roulette als auch die Slots ins Online-Glücksspiel übernommen wurden. Slots und Roulettemöglichkeiten warten in allen Online-Casinos, wobei hier teilweise auch eine Form des elektronischen Roulettes, wie es manche Spielhallen anbieten, genutzt wird. Allgemein gilt:

Virtuelles Roulette – wahlweise basiert es auf der elektronischen Offline-Variante, teilweise in Form eines Computerspiels. Die Alternative ist das Live-Roulette, wo via Webcam an einem echten Roulettetisch irgendwo auf der Welt gespielt wird. Häufig befinden sich die Tische in den Casinos von Monte Carlo, Las Vegas oder an anderen wohlbekannten Orten.

– wahlweise basiert es auf der elektronischen Offline-Variante, teilweise in Form eines Computerspiels. Die Alternative ist das Live-Roulette, wo via Webcam an einem echten Roulettetisch irgendwo auf der Welt gespielt wird. Häufig befinden sich die Tische in den Casinos von Monte Carlo, Las Vegas oder an anderen wohlbekannten Orten. Slots – ein Problem für übliche Spielhallen ist, dass Automatenspiele Platz benötigen. Sie lassen sich nicht in unbegrenzter Zahl aufstellen. Online besteht dieses Problem natürlich nicht, denn ein Slot besteht aus Programmiersicht auch nur aus einigen Zeilen Code. Somit können Spieler eine große Bandbreite an Spielen genießen und immer wieder neue Slots finden.

Wer beim Spiel besonders auf die Atmosphäre achtet und den Charme eines echten Casinos liebt, dem mag beim Online-Roulette durchaus etwas fehlen. Wem es hingegen um das Spiel an sich geht, der kann sich in Online-Casinos ebenso ausleben, wie der Slot-Spieler. Dieser hat kaum noch Grenzen und wird es schwer haben, einmal die komplette Auswahl zu testen, da immer wieder neue Slots hinzukommen. Es gibt viele Angebote für kostenlose Slot-Spiele und Casino-Boni, die Spieler laut einer Website namens Free Spins erhalten können.

Was gleich bleibt, sind die Einsatzmöglichkeiten. Auch beim Online-Automatenspiel lässt es sich mit geringsten Einsätzen arbeiten, sodass nicht viel Geld investiert werden muss. Sicher sind übrigens beide Glücksspielversionen. Auch online ist es reines Glück, auf welcher Farbe die Kugel zum Liegen kommt oder welche Symbole der Slot am Ende der Runde zeigt. Online-Casinos achten auf die kleinsten Anzeichen für Manipulationen und gehen hart dagegen vor.

Fazit – zwei Spiele mit purem Glücksfaktor

Roulette und Slots sind so unterschiedlich, dabei haben sie starke Gemeinsamkeiten. Das Glück entscheidet, nicht das Können, eine Strategie ist nicht möglich. Und beide Glücksspiele haben mühelos den Sprung ins Internet vollbracht, wobei hier die Slots sicherlich profitieren, da sie ohnehin als Einzelspiele konzipiert sind, die nicht von der Stimmung am Tisch leben. Das Live-Roulette gleicht diese Schwäche zwar aus, doch fehlt einigen Spielern das ganz besondere Ambiente, welches überwiegend aufkommt, wenn Menschen in Abendgarderobe sich um einen Tisch versammeln und hoffen, dass die Kugel ihren Wünschen nachkommt.