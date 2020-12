Sicher im Internet surfen – Das sollte man beachten

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Die Tage werden kürzer und das Wetter unangenehmer. Hinzu kommen die Coronapandemie und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen. Viele Menschen ziehen es daher vor, zu Hause in den warmen und gemütlichen vier Wänden zu bleiben. Eine beliebte Ablenkung in dieser Zeit ist das Internet. Ob Gaming, Shopping oder Homeoffice: In den vergangenen Monaten hat der Online-Traffic aufgrund der besonderen Umstände im Vergleich zu den Vorjahren stark zugenommen. Doch Vorsicht ist geboten, denn auch die Internetkriminalität ist stark angestiegen. Hier gilt es, einige Vorkehrungen zu treffen, damit es kriminellen Energien so schwer wie möglich gemacht wird, an Ihre digitalen Daten zu gelangen. Nachfolgend stellen wir die wichtigsten Tipps vor, wie man sicher im Internet unterwegs sein kann.

Regelmäßig Updates und Upgrades in Anspruch nehmen

Zunächst einmal sollte man sicherstellen, dass die verwendete Software immer auf dem neuesten Stand ist. Das gilt insbesondere für das Betriebssystem und die verwendeten Browser. Denn darin vorhandene Sicherheitslücken werden von Kriminellen gerne genutzt, um auf fremde Daten zuzugreifen oder eine Schadsoftware auf den Computer zu schleusen. Die jeweiligen Hersteller bieten in der Regel kontinuierlich Updates für ihre Software an, um Sicherheitslücken und Programmierfehler in den Programmen zu schließen und so die Sicherheitsvorkehrungen zu verbessern. Oft stellen die Software-Hersteller auch ein Upgrade auf die nächsthöhere Software-Version zur Verfügung, die bereits über besseren Code und somit weniger Einfallstore für Kriminelle und Betrüger verfügt.

Antivirusprogramme und andere Schutzsoftware installieren

Mittlerweile bietet der Markt diverse Softwarelösungen an, um das Surfen im Internet für die Nutzer sicherer zu gestalten. Daher sollte man dafür sorgen, eine möglichst aktuelle Internetsicherheitssoftware auf seinem Rechner zu installieren. Diese bietet in der Regel Schutz vor Viren, Spyware, Spam-E-Mails, Phishing und anderen Methoden, um an Daten zu gelangen und Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Auch hier sollte man darauf achten, die Sicherheitssoftware regelmäßig zu aktualisieren, damit sie stets auf dem neuesten Stand ist.

Ausführlich informieren und vergleichen – nicht vorschnell handeln

Durch die Coronapandemie ist der Konsum von Online-Angeboten deutlich angestiegen. Dies gilt natürlich auch für Spiele und die Nutzung anderer Freizeitangebote im Internet. Doch bevor man sich ein wenig Spaß mit dem neuesten Ego-Shooter oder bei einer Runde Poker gönnt, sollte man die jeweiligen Anbieter genau unter die Lupe nehmen. Hierfür stehen mittlerweile zahlreiche Vergleichs- und Bewertungsplattformen zur Verfügung. Am Beispiel von Bet3000 und Veplay sei dies verdeutlicht. Veplay ist eine Informationsplattform, welche die aktuellsten und wichtigsten Informationen zu Anbietern aus den Bereichen Glücksspiel, Sportwetten und eSport zusammenstellt. Somit kann der Nutzer, z. B. für den Anbieter Bet3000, schnell und komfortabel feststellen, ob es sich wie beim genannten Beispiel um einen seriösen Anbieter handelt, der über eine gültige Lizenz verfügt und sämtlichen Sicherheitsstandards hinsichtlich Datenschutz und Verschlüsselung genügt.

Mit Passwörtern und persönlichen Daten vorsichtig umgehen

Häufig verlangen Online-Anbieter das Einrichten eines Kundenkontos oder eine Registrierung. Hier sollte man jedoch genau überlegen, welche persönlichen Daten man preisgibt. Ist es unumgänglich, dass man persönliche Daten hinterlegt, sollte man hiermit jedoch so sparsam wie möglich umgehen. Auch für Rechnungen und Bezahlung sollte nach Möglichkeit die Variante „per Nachnahme“ wählen. Dann bezahlt man die Ware nämlich erst beim Paketboten, der die Ware liefert und kann so sichergehen, dass man auch erhält, was man bestellt hat. Darüber hinaus sollte man regelmäßig seine Passwörter überprüfen. Das Passwort sollte möglichst komplex sein und aus Buchstaben, Sonderzeichen und Ziffern bestehen – das macht es Betrügern und Kriminellen besonders schwer.