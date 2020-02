Live Casino Gaming: eine kurze Einführung für Neugierige

Viele Menschen sind neugierig, wie sich ein Abend im Casino anfühlt. Sie kennen die Welt der Spielhallen aus zahlreichen Filmen, haben aber selbst noch nie eine besucht. Gründe dafür gibt es viele. Die einen möchten nicht quer durch die halbe Bundesrepublik fahren müssen, nur um ein paar Runden am Pokertisch zu verbringen. Andere trauen sich nicht in ein Casino, denn sie wissen nicht, ob sie sich dort wohlfühlen. Seit wenigen Jahren gibt es für dieses Problem: Man kann einfach Live Casino spielen und so Casino-Feeling genießen, ohne jemals die Wohnung zu verlassen. Wer jetzt neugierig geworden ist, findet hier die wichtigsten Informationen rund um das Thema Live Gaming.

Was ist Live Gaming?

Beim Live Casino Gaming werden klassische Spiele wie Poker, Roulette oder Blackjack gespielt. Aber worin liegt der Unterschied zu herkömmlichen Online-Varianten dieser Spiele? Schließlich gibt es auch eine große Vielzahl von Casino Games, die ohne eine Live-Komponente auskommen. Das Besondere am Live Gaming ist, dass nicht gegen einen Computer, sondern mit einem echten Dealer gespielt wird. Per Video werden die Spielzüge übertragen. Auch die Mitspieler sind oft per Video zugeschaltet. Beim Live Gaming handelt es sich also um ein richtiges Gesellschaftsspiel.

Live Gaming dank technischer Fortschritte

Während sich Casino-Titel sich unter Gamern schon seit längerem großer Beliebtheit erfreuen, sind Live-Spiele ein relativ neues Phänomen. Ihre Umsetzung ist erst durch die technischen Entwicklungen der letzten Jahre ermöglicht worden. Eine wichtige Voraussetzung für Live Gaming ist eine gute Internetverbindung. Denn der Videostream soll natürlich möglichst hochauflösend übertragen werden. Dabei darf es nicht zu Verbindungsabbrüchen kommen, die das Spielerlebnis stark beeinträchtigen würden. Während es an vielen Orten mittlerweile gute WLAN-Verbindungen gibt, ist die Situation unterwegs oft nicht befriedigend. Der Ausbau des 5G-Netzes in den nächsten Jahren könnte daher ebenfalls zur steigenden Popularität von Live Gaming beitragen.

Gründe für die Beliebtheit von Live Gaming

Zwei der Gründe für die Beliebtheit von Live Gaming wurden schon anfangs genannt. Zum einen ist das der Komfort: Es ist deutlich komfortabler, sich zu Hause vom Sofa aus in eine Spielrunde einzuklinken als ein Outfit vorzubereiten und ins Casino zu fahren. Sogar die Ökobilanz wird dadurch aufgebessert, denn so fallen keine Treibhausgase beim Transport an. Des Weiteren ist die Hemmschwelle für Neulinge geringer, als beispielsweise bei einer Spielhalle, die an ein Luxushotel angeschlossen ist. Es gibt aber noch zahlreiche weitere Gründe. Viele Gamer steigen von anderen Online Casino-Spielen auf Live Gaming um. Für sie ist oft die soziale Komponente ein entscheidender Faktor. Denn beim Spiel mit anderen Menschen kommt eine ganz andere Stimmung auf als bei einer Partie gegen den Computer. Wieder andere Fans nutzen das Live Gaming zur Übung. Dort können sie beispielsweise bequem ihre Pokerstrategie perfektionieren und sich so auf ein Turnier vorbereiten.

Wer Spaß an ein wenig Nervenkitzel in einer Runde Gleichgesinnter hat, der dürfte am Live Gaming seine Freude finden. Glücklicherweise wird nicht nur die Nachfrage, sondern auch das Angebot immer größer. Gute Gaming-Seiten haben mittlerweile eine Vielzahl von verschiedenen Spielen im Angebot. Einen Versuch ist der neue Unterhaltungstrend auf jeden Fall wert.