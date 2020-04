Interwetten: Pionier im Bereich der Online-Sportwetten

Interwetten ist einer der bekanntesten Sportwetten-Anbieter Europas und ein Pionier in Bezug auf die Onlinewetten. Dieser Artikel schaut sich Interwetten einmal genauer an und erklärt, was es mit dem Unternehmen auf sich hat und welche Highlights auf Spieler warten.

Die Geschichte: Von Wien bis Malta

Gegründet wurde Interwetten im Jahr 1990 durch den Wiener Wolfgang Fabian. In seiner Vorstellung sollte sein Buchmachergeschäft einmal groß herauskommen und in der ganzen Welt bekannt werden. Zu der damaligen Zeit verlief das Wettgeschäft so, dass Tipper bei dem Buchmacher anriefen und ihre Tipps über das Telefon durchgaben. Dieser Weg gelang dem Unternehmen bereits sehr gut, allerdings war es an der Zeit, in die Zukunft aufzubrechen:

Das Internet – im Jahr 1997 steckte das Internet größtenteils in den Kinderschuhen und war nur wenigen ernsthaft bekannt. Fabian sorgte sich darum nicht, sondern wagte den Schritt in die Internetwelt und platzierte sein Unternehmen im www.

Was aus heutiger Sicht nach einem selbstverständlichen Werdegang eines Unternehmens klingt, war damals ein echter und auch gewagter Fortschritt. Immerhin war das Internet den meisten ausschließlich über eine Modemverbindung zugänglich und die Zahl der Nutzer war gering. In Deutschland nutzten im Jahre 1997 6,5 Prozent der Einwohner das Internet, das bedeutete 4,1 Millionen Menschen.

Wettangebote

Das Angebot der Österreicher ist gewaltig und hat eine weltweite Ausrichtung. Doch trotz der weltweiten Wettangebot liegt die Hauptkonzentration auf dem deutschsprachigen Markt. Ein Überblick über die gängigen Wettmöglichkeiten:

Fußball – das ist das Hauptaugenmerk. Selbst jetzt, wo der Fußball aufgrund von Corona brach liegt, bietet Interwetten Tipps in den noch laufenden Ligen an. Im deutschen Fußballbereich werden die Erste Bundesliga und der DFB-Pokal neben Langzeitwetten angeboten. Hinzu kommen die Landesligen aus England, Schweden, Spanien, Norwegen, Finnland, Weißrussland, Australien und Südamerika. Auch die Champions League und die Europa League, wie auch die internationalen Fußballpokale und Wettbewerbe sind mit dabei.

Natürlich verzichtet auch Interwetten nicht auf den E-Sport:

Counter-Strike – verschiedene Ligen, beispielsweise die Pro League und eFire CS:GO Master League NA sind mit dabei.

Zu jeder Zeit können Tippfreunde also ganz nach Belieben eine Wette für sich finden. Die Webseite von Interwetten ist sehr übersichtlich gehalten, sodass sich Tipper schnell zurechtfinden. Interessant ist zudem das große Angebot an Live-Wetten.

Die Besonderheiten

Die Angebote von Interwetten sind schon seit 2004 auf die mobile Nutzung ausgelegt. Natürlich können Tipper von unterwegs aus ihre Wetten platzieren. Das Online-Casino wird unabhängig von der Sportwettenseite aufgerufen und besitzt eine Smartphoneversion. Selbst die Live-Spiele des Casinos sind mobil nutzbar. Darüber hinaus sind natürlich auch die Boni interessant. Wer sich anmelden und testen möchte gibt es einen speziellen Interwetten-Bonus ohne Einzahlung, der sich verwenden lässt.

Und was gibt es noch über Interwetten zu wissen? Ein Überblick:

Sponsor – Interwetten ist ein gern gesehener Sponsor im Fußball und in anderen Sportarten. Als Hauptsponsor trat das Unternehmen mitunter beim Zweitligisten SC Untersiebenbrunn auf. Da in Österreich eine Namensänderung eines Vereins zugunsten des Sponsors möglich ist, spielte der Club als SC Interwetten.com. Später fungierte Interwetten als Sponsor bei RCD Espanyol Barcelona, FC Sevilla, VfB Stuttgart, AC Florenz, FC Parma und weiteren Clubs. Mittlerweile gilt Interwetten als Businesspartner der TSG Hoffenheim. Zu den weiteren Sponsorschaften zählen die Formel 1, Moto2 und Tennis.

– Interwetten ist ein gern gesehener Sponsor im Fußball und in anderen Sportarten. Als Hauptsponsor trat das Unternehmen mitunter beim Zweitligisten SC Untersiebenbrunn auf. Da in Österreich eine Namensänderung eines Vereins zugunsten des Sponsors möglich ist, spielte der Club als SC Interwetten.com. Später fungierte Interwetten als Sponsor bei RCD Espanyol Barcelona, FC Sevilla, VfB Stuttgart, AC Florenz, FC Parma und weiteren Clubs. Mittlerweile gilt Interwetten als Businesspartner der TSG Hoffenheim. Zu den weiteren Sponsorschaften zählen die Formel 1, Moto2 und Tennis. Projekte – Interwetten unterstützt soziale Projekte, die jedoch immer einen sportlichen Bezug haben. Das Projekt von Interwetten selbst heißt »Solidario« und wurde gemeinsam mit dem RCD Espanyol Barcelona ins Leben gerufen. Seit 2013 setzt sich das Unternehmen zudem für die Heartbeat Foundation ein, die sich auf den plötzlichen Herztod bei Sportlern konzentriert.

Grundsätzlich ist Interwetten in der Sportwelt wohlbekannt und genießt bei Sportvereinen, Anbietern und natürlich innerhalb der Tippgemeinschaft ein großes Vertrauen.

Fazit – anfangs seiner Zeit voraus

Bei der Gründung von Interwetten hatte Fabian eine Vision, die er rasch umsetzte. Der größte Anbieter ist Interwetten zwar weiterhin nicht, doch immerhin ist er im Internet groß aufgestiegen. Dieser Weg begann ohnehin sehr früh und vermutlich würden heutige Tippfreunde bei den Internetseiten der damaligen Zeit recht verzweifelt die gewohnte Menüführung suchen.

Allgemein ist Interwetten so gut aufgestellt, dass sich die weltweite Wettausrichtung aktuell auszeichnen dürfte. Denn selbst jetzt sind Tipper nicht ohne eine Wette.