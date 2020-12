Erfolgreich Wetten – Tipps für Einsteiger

Anbieter für Sportwetten wachsen seit Jahren wie Pilze aus dem Boden. In jeder mittelgroßen Stadt gibt es bereits eine illustre Auswahl an Wettbüros, die teilweise rund um die Uhr um ihre Kundschaft werben. Vielfältige Angebote aus den verschiedensten Sportarten aller Herren Länder stehen zur Verfügung. Aber auch online ist das Wettangebot enorm. Gerade unerfahrene Spieler verlieren hier leicht den Überblick. Da das Spiel nicht ganz ohne Gefahren ist, ist es wichtig, für sich selbst verschiedene Regeln aufzustellen, um erfolgreich zu sein und nicht Haus und Hof zu verspielen. Denn am Ende soll das Wetten vor allem eines bringen, nämlich Spaß.

Auswahl des richtigen Wettbüros

Wettanbieter gibt es wie Sand am Meer. Grundvoraussetzung für die Entscheidung ist in jedem Fall die Seriosität des Anbieters. Hier punkten besonders die großen Player wie Netbet Online Games. Fairness, Transparenz und ein guter Kundenservice sollten Standard sein. Darüber hinaus ist entscheidend, auf welche Sportarten gewettet werden soll. Natürlich sind die Hauptmärkte wie Fußball oder Eishockey bei allen Anbietern in großer Vielfalt vorhanden, aber gerade in Nischenmärkten wie American Sports gibt es spezialisierte Wettbüros, die mit einer deutlich höheren Auswahl an Wettmärkten punkten können. Natürlich ist die Gestaltung der Quoten ebenfalls zu beachten, denn davon hängt der Gewinn ab. Auch die Gestaltung der Homepage oder der App und die angebotenen Zahlungsmethodenhaben Einfluss auf die Entscheidung. Zuletzt lohnt ein Blick auf die Einzahlungsboni für Neukunden.

Das richtige Moneymanagement

Kriegsentscheidend für den Erfolg beim Wetten ist der Umgang mit dem eigenen Kapital. Zunächst einmal gilt es festzulegen, in welcher Höhe dieses zur Verfügung steht. Für den einen liegt die Grenze bei 10 Euro, für jemand anderen vielleicht bei 100.000 Euro. Um einen Bankrott zu vermeiden, sollte eine Grundregel unbedingt beachtet werden: Pro Wette ist ein Einsatz von 5 % des Kapitals nicht zu überschreiten. Dazu bedarf es einiger Disziplin. Der häufigste Fehler von Anfängern besteht darin, erlittene Verluste mit immer höheren Einsätzen so schnell wie möglich wieder gutzumachen. Doch Sportwetten ist ein Marathon, kein Sprint. Eine weitere Regel besteht darin, die Höhe der Einsätze in Abhängigkeit der Eintrittswahrscheinlichkeit festzulegen. Je wahrscheinlicher der getippte Ausgang der Wette ist, desto höher darf der Einsatz sein.

Die Wahl des Marktes

Sei schlauer als der Buchmacher! Grundsätzlich gilt, dass die Wettanbieter umso informierter sind, je beliebter der Wettmarkt ist. In der Fußball-Bundesliga wird es immer schwierig sein, mehr Informationen zu haben als der Buchmacher. In der zweiten schwedischen Liga kann man als gut informierter Spieler sich eher einen Informationsvorsprung verschaffen. Es ergibt daher Sinn, die Märkte zu spielen, in denen eine gewisse Expertise vorhanden ist. Es ist daher empfehlenswert, entsprechende Recherche zu betreiben, um die Wetten ausfindig zu machen, die einen hohen „Value“ besitzen. Dies bedeutet, dass die angebotene Quote besser ist als sie aufgrund der Eintrittswahrscheinlichkeit des Ereignisses eigentlich sein dürfte.

Fazit:

Schon so mancher Spieler wurde durch Gier und Disziplinlosigkeit in den Ruin getrieben. Es ist daher extrem wichtig, die Basisregeln für Anfänger konsequent anzuwenden, auch wenn es nicht immer leicht fällt. Entscheidungen sollten immer eine rationale Basis haben und nicht aus dem Bauch heraus getroffen werden.