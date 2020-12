Digitale Freizeitbeschäftigung: Zeitvertreib mit unerwarteten Vorteilen

Die fortschreitende Digitalisierung macht auch vor der Freizeitgestaltung keinen Halt, sodass Computer-, Konsolen-, Browser- sowie Handyspiele zunehmend an Bedeutung gewinnen. Während oftmals negative Nebeneffekte vermutet werden, bestätigen Studien positive Auswirkungen auf die kognitiven Fähigkeiten.

Eine Frage der Dosis: Spielzeitempfehlungen von Verhaltensforschern

Wie bei vielen Dingen des Lebens, kommt es beim Spielen von elektronischen Inhalten, auch als Gaming geläufig, auf die richtige Dosis an, um von zahlreichen Vorteilen profitieren zu können. Verhaltensforscher kommen unter anderem auf Basis von soziologischen Studien der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main zu dem Ergebnis, dass der Konsum von digitalen Spielinhalten unproblematisch ist, wenn ein Tagesdurchschnitt von 2 Stunden nicht überschritten wird. Allerdings könne keine allgemeinverbindliche Grenze genannt werden, die eindeutig für die Entstehung einer Spielsucht sprechen könnte. Die individuellen Verhältnisse und Veranlagungen spielen, so die Forscher, eine maßgebliche Rolle, sodass auch tägliche Gaming-Einheiten von 5 Stunden unbedenklich sein können. Die Faszination für das Online-Gaming kann insbesondere an freien Tagen einen größeren Zeitanteil in Anspruch nehmen. Angesichts der Wochendurchschnittsempfehlung der Verhaltensforscher sind einzelne höhere Spielzeiten nahezu normal und sollten kein Grund zur Sorge sein. Bei längeren Spielrunden sollten ausreichend Pausen eingelegt werden, um die Augen zu entlasten und Rückenproblemen vorzubeugen.

Verbesserte Entscheidungsfindung und gesteigerte Multitasking-Fähigkeiten

Verschiedene Studien belegen dem Spielen positive Auswirkungen, die sogar nach Genre differieren können. Puzzle- und Rätselspiel können die Verarbeitung von visuellen Informationen deutlich verbessern und damit auch in anderen Lebensbereichen die Erfassung von Objekten vereinfachen. Einige Untersuchungen haben ergeben, dass Action-Games der Entscheidungsfindung zuträglich sind und die Studien-Probanden im Durchschnitt bis zu 25 % weniger Zeit benötigen, um in einer Stresssituation die weitere Vorgehensweise zu bestimmen. Andere Studien legen nahe, dass Spieler im Regelfall eine optimierte Multitasking-Fähigkeit besitzen. Während erfahrene Spieler bis zu 7 bewegliche Objekte zeitgleich erfassen und analysieren können, sollen Nicht-Spieler im Durchschnitt höchstens 5 Ziele im Blick behalten können. Weitere Untersuchungen brachten zu Tage, dass die spielende Bevölkerung mehr Grautöne wahrnehmen kann. Auch die Online Casinos mit EcoPayz halten verschiedene positive Nebeneffekte inne. Wie bei anderen Gaming-Aktivitäten, können die Online Casino Spiele das allgemeine Wohlbefinden steigern. Dieser positive Aspekt ist auch jenseits einer Glückssträhne zu beobachten, da bereits kleine Erfolge für eine Ausschüttung des Glückshormons Dopamin sorgen können. Gewinne, die bei einem Online Casino im Bereich des Möglichen liegen, können mit der Zahlungsmethode ecoPayz auf das Bankkonto transferiert werden. Das elektronische Zahlungssystem kann gleichermaßen für die Einzahlung von Beträgen verwendet werden. Verschiedene Aspekte, wie Zuverlässigkeit und Sicherheit, führen zu einer zunehmenden Verwendung von ecoPayz bei diversen Portalen.

Steigerung der kategorischen Lernfähigkeit und des analytischen Denkens

Die strategischen Überlegungen bei Kartenspielen wie Poker fördern das analytische Denken. Dies ist mitunter der Tatsache geschuldet, dass die Karten fortlaufend interpretiert und kombiniert werden müssen. Dabei gilt es die Risiken abzuwägen und taktisch vorzugehen. Eine allgemeine Studie der Universität Bochum ergab, dass Spieler eine erhöhte kategorische Lernfähigkeit besitzen. In der Folge können Informationen schneller abgespeichert, aufgerufen und klassifiziert werden. Die Hand-Augen-Koordination wird bei Ego-Shootern nachweislich geschult. Zudem haben Untersuchungen der Universität von Kalifornien ergeben, dass dreidimensionale Spiele die Erinnerungsfähigkeit um bis zu 12 % steigern können. Währenddessen sorgen Rollen-, Strategie- sowie Rätselspiele für optimierte Problemlösungsfähigkeiten, die in verschiedenen Lebensbereichen von Vorteil sein können. Bei der Stressbewältigung und Entspannung können Slot Spiele dienlich sein, die vorrangig auf einen Unterhaltungswert mit Gewinnaussichten setzen. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die digitalen Freizeitbeschäftigungsmöglichkeiten mit vielschichten Vorteilen einhergehen.