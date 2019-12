Diese Stars machen Werbung für Online-Casinos

Stars aus Sport, Film und TV sind längst nicht mehr einzig Figuren ihrer eigentlichen Drehbücher, sondern stehen auch als Person im Mittelpunkt. So ist es nicht verwunderlich, dass sie in der Werbung auftauchen oder ihr Gesicht für Kampagnen leihen. Stars in der Werbung kennt fast jeder: Dirk Nowitzki wirbt für eine Bank, Boris Becker begann einst für das Internet zu werben, diverse Schauspieler werben für Aftershaves. Und auch Online-Casinos und Sportwettenanbieter haben Stars für sich entdeckt, wie dieser Artikel zeigt.

Beispiele für Stars in der Glücksspielwerbung

Sie sind mannigfaltig. Einst wurden gezielt Sportler eingesetzt, doch mittlerweile kommen immer häufiger Sänger oder Schauspieler zum Zug. Einige Beispiele aus diversen Bereichen:

Neymar – der Fußballprofi warb bereits für Sportwetten, aber auch für Online-Casinos. Wobei er bei letzterem Fall nicht allein in Spots oder direkten Werbeanzeigen für das Casino warb, sondern auch auf indirekte Aktionen setzte. So waren in seinen Videos oder Posts in den sozialen Medien immer mal Spielkarten zu sehen. Der Vertrag endete 3017.

– der Fußballprofi warb bereits für Sportwetten, aber auch für Online-Casinos. Wobei er bei letzterem Fall nicht allein in Spots oder direkten Werbeanzeigen für das Casino warb, sondern auch auf indirekte Aktionen setzte. So waren in seinen Videos oder Posts in den sozialen Medien immer mal Spielkarten zu sehen. Der Vertrag endete 3017. Ronaldo – auch er warb für ein Online-Casino, unter anderem mit dem Spruch »Triff mich im größten Pokersaal der Welt«. Die Zusammenarbeit endete mittlerweile, die Clips sind online aber noch verfügbar.

– auch er warb für ein Online-Casino, unter anderem mit dem Spruch »Triff mich im größten Pokersaal der Welt«. Die Zusammenarbeit endete mittlerweile, die Clips sind online aber noch verfügbar. Becker/Nadal – auch sie gaben ihr Gesicht für ein Online-Casino. Mike Tyson hingegen wirbt für einen Automatenhersteller. Automatengames werden natürlich oft mittels Bands beworben, denn ist ein Game eng mit einer Musikband verknüpft, kommt die Werbewirkung automatisch.

Online-Casinos haben hierzulande immer noch einen schweren Stand

Bislang sind in Deutschland überwiegend Werbespots für Sportwetten und die Werbeeinblendungen rund um Fußballübertragungen präsent. Die Werbung für Online-Casinos ist weitestgehend auf Animationen begrenzt, einzig ein Online-Casino tanzt aus der Reihe und hat eine echte Person in der Badewanne.

Das liegt an der fehlenden Regulierung, denn an und für sich dürften die Werbespots, die 15 von 16 Bundesländer sehen, nicht dort ausgestrahlt werden. Es gilt:

Lizenzen – einzig Schleswig-Holstein vergab und erneute bislang Lizenzen: Die Werbespots rühren von Casinos, die eine deutsche Lizenz aus dem Bundesland haben.

– einzig Schleswig-Holstein vergab und erneute bislang Lizenzen: Die Werbespots rühren von Casinos, die eine deutsche Lizenz aus dem Bundesland haben. Werbeverbot – für Glücksspiel darf laut Glücksspielstaatsvertrag nicht offensiv geworben werben. Örtliche Spielhallen dürfen beispielsweise keine Werbetafeln vor dem Eingang platzieren. Für Schleswig-Holstein gilt das nicht, allerdings müsste die Werbung beschränkt sein.

Aktuell wird es so gehandhabt, dass die Werbungen beständig den Merksatz beinhalten, dass das Angebot nur für Bürger aus Schleswig-Holstein oder Personen mit regelmäßigem Wohnsitz in dem Bundesland gilt. Etliche Casinos haben die gesprochenen Inhalte abgeändert und weisen nun auf »Casino für Schleswig-Holstein« hin, andere lesen den Merksatz ähnlich der Medikamentenwerbung vor.

Trotzdem gilt diese Form der Werbung in Deutschland als äußerst strittig und führt zu harschen Diskussionen der Bundesländer untereinander. Schleswig-Holstein müsse sicherstellen, dass die Werbung nicht das Bundesland verlässt. Eine echte Lösung lässt sich nur finden, wenn es endlich eine Neufassung des Glücksspielstaatsvertrag samt bundesdeutscher Lizenzvergaben kommt. Dies könnte, mit Glück, im Jahr 2021 der Fall sein.

Während die Regulierung schleppend verläuft, gewinnen Online-Glücksspiele stetig an Beliebtheit. Doch wer sich dafür interessiert, sollte sich vorher die Anbieter genau anschauen. Die besten Online Casinos in Deutschland bietet die Übersicht von besteonlinecasinos.com. So können sich interessierte Spieler schnell einen Überblick über die Leistungen und Konditionen verschaffen.

Abbildung 2: Die Regulierung des Online-Glücksspiels in Deutschland ist immer noch nicht abgeschlossen.

Während viele dieser Werbungen im öffentlichen TV kaum oder gar nicht zu sehen sind, verhält es sich mit den Sportwetten ganz anders. Oliver Kahn wirbt rund um Fußballspiele, Sebastian Schweinsteiger warb gleichfalls, stellte im Spot aber das verantwortungsvolle Spielen in den Mittelpunkt.

Warum werden Stars für die Werbung genutzt?

Werbung soll Zielgruppen ansprechen, sie jedoch nicht allein verlocken, sondern zugleich beruhigen. Das funktioniert mit Prominenten auf vielen Wegen:

Bekanntheit – große Stars haben eine eigene Fangemeinschaft und somit eine enorme Reichweite. Viele Menschen sind sehr interessiert an den Tätigkeiten, die »ihr Star« ausübt, sodass sie sich auch für seine Werbeoptionen interessieren. Im Erwachsenenalter ist dies zwar geringer ausgeprägt, als in der Jugend, in der wohl fast jeder jegliche Schnipsel des »eigenen Stars« gesammelt hat, doch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen auf Clips mit Ronaldo, Clooney, Tyson oder auch anderen Schauspielern klicken, sehr hoch.

– große Stars haben eine eigene Fangemeinschaft und somit eine enorme Reichweite. Viele Menschen sind sehr interessiert an den Tätigkeiten, die »ihr Star« ausübt, sodass sie sich auch für seine Werbeoptionen interessieren. Im Erwachsenenalter ist dies zwar geringer ausgeprägt, als in der Jugend, in der wohl fast jeder jegliche Schnipsel des »eigenen Stars« gesammelt hat, doch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen auf Clips mit Ronaldo, Clooney, Tyson oder auch anderen Schauspielern klicken, sehr hoch. Verbreitung – die Stars haben fast alle soziale Mediakanäle und nutzen diese regelmäßig. So beinhalten die Werbeverträge oft auch Postings in diesen Kanälen. Neymars Beispiel mit den Spielkarten auf dem Tisch ist nur eines von vielen. Jared Leto ist auf kaum einem seiner Social-Media-Fotos ohne einen Hinweis auf Gucci zu sehen.

– die Stars haben fast alle soziale Mediakanäle und nutzen diese regelmäßig. So beinhalten die Werbeverträge oft auch Postings in diesen Kanälen. Neymars Beispiel mit den Spielkarten auf dem Tisch ist nur eines von vielen. Jared Leto ist auf kaum einem seiner Social-Media-Fotos ohne einen Hinweis auf Gucci zu sehen. Seriosität – auch das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Wenn ein als seriös und Idol bekannter Star für ein Casino oder für Sportwetten wirbt, neigt man dazu, dem Star zu vertrauen. Denn warum sollte jemand seinen Namen für etwas Negatives geben? Aus anderen Bereichen ist dieser Punkt sehr verbreitet. Personen, die sich für soziale Hilfswerke, Stiftungen oder auch Projekte engagieren, gar deren Botschafter sind, gelten in der Werbung als universelle Trustcard. Zugleich überlegen etliche Bürger, ob nicht an einem Angebot etwas dran ist, wenn bekannte Größen darauf aufmerksam machen. Das beste Beispiel aus diesem Bereich hat zwar nichts mit dem Online-Spiel zu tun, doch wer erinnert sich nicht an die deutsche Kampagne zur Aufklärung über die Darmkrebsvorsorge? Wenn gar Komiker bei einem Thema das Lachen einstellen, wäre die Überlegung angebracht, sich damit selbst zu befassen?

Grundsätzlich ist die Werbung mit Stars eine Win-win-Situation. Natürlich erhält der Star Geld für die Kampagne, das Casino oder jeder andere Werbetreibende erhält aber nicht nur das Gesicht des Stars, sondern zumindest das Interesse eines Teils seiner Fanbase. Und oftmals sind das Fans, an die der Werbetreibende ohne den Star kaum herantreten könnte.

Fazit – Stars sind Aushängeschilder

Für Online-Casinos, aber auch für alle anderen Unternehmen, sind Stars ideale Werbepartner. Sie bringen ihre eigene Fanbase mit, die sich gerne mit den Produkten beschäftigt, die der Star bewirbt. Zugleich gelten Stars zumeist als seriös und vertrauenswürdig, was natürlich wiederum ein Pluspunkt für den Werbetreibenden ist. Vielfach ist es sogar möglich, eine enorme Werbewirkung zu erzielen, ohne eigene TV-Spots oder große Kampagnen zu starten. Ein Star, der immer wieder in den sozialen Netzwerken Fotos von sich postet, auf denen auch ein Produkt oder ein eindeutiges Detail des Werbepartners zu sehen ist, wirbt indirekt.